Ligações clandestinas danificam iluminação pública e deixam ruas de Belém no escuro

Um levantamento da Secretaria Municipal Urbanismo (Seurb) indica que aumentou em cerca de 100% o número de panes no sistema de iluminação pública de Belém. Os bairros mais afetados são Montese (Terra firme), Canudos, Guamá, Jurunas, Cremação, Condor, Águas Lindas, Benguí, Barreiro, Pratinha, Tenoné e Tapanã. O alerta dos técnicos da Secretaria são de que os moradores nas ruas denunciem essa prática lesiva à sociedade.

O órgão informa que essa situação tem ocorrido após a implantação do Sistema de Medição Inteligente (SMI), da Equatorial, a concessionária de energia. De acordo com a Seurb, com esse novo sistema, foram instalados postes altíssimos e cabos multiplexados. Assim, os ramais de alimentação de energia das residências de ruas, passagens e vilas, que antes eram ligados à rede aberta de distribuição de baixa tensão, passaram a ser ligados no Concentrador Secundário (CS), o que dificultou os desvios de energia na rede de distribuição da Equatorial. Dessa forma, a rede de iluminação pública, que tem de ser instalada numa altura determinada para cumprir sua função, ficou vulnerável e virou alvo das ligações clandestinas.

Vias sem luz

As panes no sistema de iluminação pública, como repassa a Seurb, ocasionam a falta de luz em postes de vários bairros de Belém, deixando ruas inteiras às escuras. Isso ocorre por causa de ligações clandestinas na rede, que geram sobrecarga e o desligamento do circuito e, na maioria das vezes, provocam prejuízo, com a queima dos equipamentos e aumento da insegurança.

“Nós estamos pedindo o apoio de todos os usuários, da população em geral, em uma campanha educativa contra esse tipo de ação. Além de colocar em perigo quem faz a ligação clandestina, o furto de energia causa grande prejuízo aos cofres públicos e coloca toda a comunidade do entorno em risco. Porque ao identificar uma sobrecarga todo sistema é desligado”, explica o diretor de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão.

O diretor observa que "a rede de iluminação pública possui limitadores de corrente, que são dimensionados especificamente para atender a iluminação pública". "Este equipamento tem o objetivo de proteger os ramais contra ligações clandestinas, reagindo se a amperagem ultrapassar o limite estabelecido. Resultado: vários pontos de iluminação pública apagados e ruas escuras por algum tempo", completa.

De acordo com a Seurb, quando este tipo de problema ocorre, a manutenção é mais dispendiosa e demorada, porque é necessária a chamada das equipes de manutenção da concessionária, já que o sistema blindado da Equatorial só pode ser aberto por seus técnicos.

Denúncia

"Não faça e não permita que façam ligações clandestinas nos pontos de iluminação pública, porque uma sequência de lâmpadas vão se apagar e a sua rua vai ficar no escuro", avisa Félix Negrão.

Caso o cidadão presencie a ocorrência de depredação ou furto de energia pode fazer a denúncia por meio do telefone 153, como orienta a Seurb.

A partir da ligação, gratuita, uma viatura da Guarda Municipal de Belém será encaminhada até o local. As ligações clandestinas caracterizam furto de energia e são considerados crimes, nos termos do art. 155 do Código Penal. As denúncias também podem ser feitas à Equatorial Energia Pará, na central de atendimento por meio do número 0800-091-0196.