Lideranças da Amazônia Legal se reúnem em Belém para planejar agenda sustentável

Lideranças municipais se unem nesta quarta-feira (23) em evento com o objetivo de construir uma agenda comum para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O "Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Amazônia Legal - Caminhos para a COP-30" será realizado no Palácio Antônio Lemos, com início às 9h. O evento visa fortalecer o protagonismo dos governos frente aos desafios das mudanças climáticas, da infraestrutura urbana e do acesso a financiamentos sustentáveis.

Prefeitas, prefeitos, vice-prefeitos e representantes do governo federal e organizações ligadas ao tema irão se reunir para dialogar acerca das temáticas. A ação integra a mobilização promovida pela Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (DUSA), que articula ações concretas para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

A programação conta com painéis temáticos, debates e escutas com lideranças municipais. Entre os temas, estão:

Planejamento urbano, adaptação e resiliência climática: soluções para as cidades amazônicas

Financiamento: desafios e obstáculos enfrentados pelos municípios da região

COP 30 no radar: como inserir a pauta da Amazônia urbana na agenda global?

Durante o encontro, será apresentada a nova diretoria da Comissão Permanente de Cidades Amazônicas (CCA). Também haverá a entrega da Carta de Posicionamento do Encontro pela CCA, e os municípios presentes serão convidados a integrar a comissão, somando esforços em prol do desenvolvimento urbano sustentável da região. A CCA busca promover o protagonismo e o posicionamento conjunto das cidades amazônicas brasileiras nos debates, na construção de políticas públicas e na consolidação de uma agenda local comum.

O evento é realizado pela Prefeitura de Belém, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), GIZ Brasil (Projeto ANDUS), WRI Brasil, Associação Brasileira de Municípios (ABM), Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM), Instituto Alziras, Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), Laboratório da Cidade, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Ministério das Cidades (MCID). O ministro Jader Filho é um dos confirmados no evento.

Serviço

Evento: Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Amazônia Legal │ Caminhos para a COP30

Data: 23 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9h às 18h

Local: Grande Salão – Palácio Antônio Lemos, Belém

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com