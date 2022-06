Licitação do transporte de Belém: consulta pública é encerrada e dados serão analisados

Com mais de 18 mil acessos, a consulta pública on-line sobre o transporte urbano da capital foi concluída na data prevista, que foi o dia 25 de junho. Agora, a Prefeitura de Belém inicia a fase de análise e consolidação dos dados. Todas as propostas apresentadas vão embasar o edital de licitação do transporte público. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que os resultados da pesquisa devem ser divulgados publicamente.

"A partir dos resultados da consulta, a contribuição da população poderá ser utilizada como subsídios na elaboração do Edital de Licitação do Transporte Público por Ônibus, conforme estabelecido na Resolução nº. 054/2022 do Conselho Deliberativo (Condel) da Semob. Antes da abertura da licitação pública (fase externa), a minuta do edital ainda deverá ser aprovada pelo Condel e, por fim, encaminhada para homologação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues", diz nota da Prefeitura.

Dentre os objetivos da licitação, a Prefeitura de Belém explica que está "...a busca por sustentabilidade a longo prazo do setor de transporte público, com tarifas de remuneração justas e compatíveis com a integração tarifária dos serviços. Além disso, o processo licitatório vai modernizar a estrutura de gestão, possibilitando mais transparência para o setor, por meio da adoção de novas tecnologias gerenciais e auditoria".

"A licitação vai permitir a regularização da situação contratual do setor ao melhorar as condições das viagens e elevar o nível do serviço ofertado na rede de transporte do município, através da oportunidade de ampla concorrência para empresas de âmbito nacional", conclui a nota da Prefeitura.