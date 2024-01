Licitação do novo sistema de limpeza urbana em Belém é concluída

Nesta segunda-feira, 8, o prefito de Belém, Edmilson Rodrigues, usou as redes sociais para anunciar que está concluída a licitação do novo sistema de limpeza urbana da capital paraense. Com o instrumento, além de uma nova empresa para manejo dos resíduos da capital, também deve ser definida a solução para a destinação final do lixo. O prefeito também diz, em vídeo, que um calendário de ações de impacto imediato será divulgado pela prefeitura.

Em sua fala, Edmilson ressalta que há mais de 10 anos Belém já vem aguardando por uma solução efetiva para os problemas que enfrenta quanto à coleta e destinação de resíduos sólidos. Agora, uma série de medidas devem ser tomadas para atender às urgências da cidade:

"Agora, vamos para as fases finais do processo e, nos próximos dias, informaremos o calendário de novas ações de impacto imediato: vamos term mais rota, mais carros coletores e mais trabalhadores na limpeza, valorizar mais as cooperativas de catadores e avançar na coleta seletiva. O contrato também inicia a solução para a destinação final dos resíduos sólidos", garante o prefeito.

Edmilson ainda agradece à população pela "paciência" na espera de uma resolução que acabasse com o lixo espalhado pela cidade, sobretudo depois dos "transtornos das últimas semanas". Ainda este mês, moradores de diferentes bairros chegarama fechar completamente ruas e passagens com lixo para cobrar que a coleta, parada há semanas, fosse feita.

"Meu agradecimento a todos que de alguma forma ajudaram nessa vitória, destacando o poder judiciário, legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios que acompanharam e fiscalizaram com todo o rigor da lei. O meu agradecimento mais especial é para você, para toda a população, pela paciência diante dos transtornos das últimas semanas. Podem ficar certos porque a demora se deu porque buscamos a solução verdadeira, mais responsável, e por isso mesmo mais difícil, ao invés de paliativos e improvisações. Esse novo sistema é um marco histórico na zeladoria de Belém. Inovação que vai levar o bem-estar pessoal e o cuidado ambiental em todos os nossos bairros e distritos, muito obrigado Belém", conclui o prefeito.