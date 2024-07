Rádio Liberal + apresenta novo conteúdo, 'Comando +Liberal', voltado aos casos policiais

A Rádio Liberal + está com conteúdo novo, o programa Comando +Liberal, apresentado por Wesley Costa, que promete mostrar ao público as notícias de denúncias e relacionadas à Segurança Pública de forma rápida e atualizada. O Programa é de segunda a sexta, de 14h às 15h. Pode ser acompanhado pelo YouTube de O Liberal e pela Rádio Liberal + 98,9.

O conteúdo é pioneiro, uma vez que pela primeira o público vai poder conferir um programa dedicado aos casos policiais no formato voltado para a internet e rádio. Wesley Costa, que tem uma trajetória de sete anos no mercado, diz que começou seu trabalho na rádio.

"Eu comecei na rádio, fui operador de áudio e depois passei a assumir outras funções, entra elas locutor. Depois passei para o jornalismo digital e também pela televisão. Agora estou de volta à rádio, que é de onde nunca deveria ter saído", destaca o apresentador Wesley Costa.

Ainda sobre o programa, ele diz que o conceito é de transmitir pela rádio e internet ao mesmo tempo, já que tem esse caráter de multiplataforma. "Nesse conceito digital, as informações são atualizadas a todo momento em parceria com a Redação Integrada. E essa pegada é diferente e inédita", completa Wesley Costa.

O diretor de Rádios do Grupo Liberal, Abner Luiz, explica que a Rádio Liberal + vem trazendo conteúdos voltados para a atualidade do estado do Pará e capital. "Nós começamos com esporte e noticiários de modo geral e agora estamos dando mais um foco para a área de polícia. Por isso, trouxemos para o nosso time um profissional que já é conhecido no mercado e nossa intenção é ter esse horário específico para as notícias de casos de polícia", pontua Abner Luiz.

Abner faz questão de ressaltar que a intenção do projeto é cada vez mais envolver o público com a notícia. "O público vai poder interagir em tempo real por meio de nossas plataformas. Nós vamos receber as denúncias e a reportagem vai checar as informações", completa o diretor da rádio. O programa também vai contar com participação dos profissionais do Direito como forma de esclarecer os crimes noticiados.

Wesley Costa destaca que está feliz com o projeto e também pela chegada ao Grupo Liberal, uma vez que é mais uma forma de aprendizado e enriquecimento para o seu currículo. "Fiquei muito feliz com o convite, já que se trata de um dos maiores grupos de comunicação. E realizar um projeto inovador é sempre um desafio, mas também é prazeroso", acrescenta Wesley Costa.

Tecnologia Liberal +

O Grupo Liberal criou um novo estúdio dinâmico, com pelo menos quatro cenários, incluindo uma bancada com quatro lugares, um telão para exibição de entrevistas e imagens ao vivo, uma área com poltronas para bate-papos e ainda um espaço para cantores convidados. O destaque na área de tecnologia é o videowall de última geração, equipamento que utiliza quatro telas dispostas juntas, para uma experiência mais realista ao espectador.