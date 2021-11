Leitores de O Liberal se orgulham da tradição de 75 anos do jornal

O último final de semana do mês de novembro o jornal O Liberal fecha com edição única em comemoração aos 75 anos de tradição no Pará. O jornal com 144 páginas, sem contar com os classificados, já está nas ruas, na tarde deste sábado (27), contando a trajetória, fatos marcantes e, principalmente, apresentando as novidades ao público leitor.

A reportagem foi até as ruas para falar com o leitor sobre a tradição e o conteúdo da edição especial. A professora Suely Leite, 64, docente de lígua portuguesa, diz que é leitora de O Liberal e que, inclusive, adota o periódico em suas aulas como forma de estimular o senso crítico de seus alunos.

"O jornal é um instrumento de informação e de elucidação. Por isso, costumo com frequência estimular a leitura dos meus alunos e também de debatermos sobre determinados acontecimentos. Aula de português exige interpretação e compreensão", destaca a professora.

Com relação a edição especial, ela disse que chegou a ver, mas ainda não tinha lido. Mas ela diz que fica feliz de ver que um jornal de tradição e que vem passando por diferentes gerações.

O motorista de táxi Hudson Santos consome o jornal diariamente e gostou do conteúdo da edição especial. "É sempre bom quando tem uma edição especial assim, pois sempre encontramos matérias diferenciadas do que temos nos demais dias. Não consegui ler tudo ainda, mas mais tarde vou fazer isso", disse o motorista profissional.

Quem também tem a prática de consumir o periódico é o idoso Walmir França, 63, ele disse que apesar de não comprar todos os dias, sempre que vai ao supermercado faz aquela parada para ler O Liberal, mesmo que de forma rápida. "Nem sempre dá para comprar, mas hoje vou fazer isso", disse o leitor.

O ambulante Claudio Peixoto, 53, disse que a principal forma de ficar informado é por meio do jornal. Ele declarou que mesmo quando não compra, ele dá uma forma para ter acesso a leitura. "Eu sempre peço para os meus amigos. Nessa rotina aqui na rua sempre tem alguém que compra. E hoje eu já vi que o jornal tava bem diferente e cheio de conteúdo", declarou o ambulante.