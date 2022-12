Lei possibilita realização de Escola Bíblica de Férias nas unidades estaduais de ensino do Pará

O Palácio dos Despachos sediou nesta quarta-feira (30) o ato de sanção pelo governador Helder Barbalho da Lei 9.736 que institui o mês da Escola Bíblica de Férias (EBF). Desse modo, essa Escola poderá ter suas atividades no espaços das unidades públicas estaduais de Ensino. O evento, na sede do Executivo Estadual, reuniu líderes religiosos e comunidade de igrejas evangélicas de Belém e do interior do Pará.

Ao se pronunciar na cerimônia, o governador Helder Barbalho destacou a importância das igrejas evangélicas para o desenvolvimento social em comunidades paraenses. “Poder utilizar das estruturas do Estado, mas acima de tudo, valorizar um movimento educacional cristão que emerge a partir de cada célula de cada igreja, que compreende que o ato de evangelizar certamente é a base central da estrutura de uma igreja. Porém, já de muito tempo que as igrejas estão indo muito além do cuidar espiritual e se transformaram em um braço fundamental para cuidar das pessoas. Digo isso reconhecendo e agradecendo o quanto elas têm sido colaborativas principalmente ao olhar social às comunidades mais distantes”, afirmou o governador.

Atividades

Com a sanção da lei, a EBF será realizada em janeiro e julho, e poderá contar com a estrutura da rede pública estadual de ensino infantil. De autoria do deputado estadual Fábio Freitas, a lei estabelece que as comemorações compreendem atividades educacionais, palestras, exposição de materiais de ensino religioso, entretenimento e lazer, visando a integração social da criança e do adolescente.

“Abrindo as portas da escola estadual, a igreja que tem 50 crianças indo para a escola vai poder levar mais comodidade. Porque fica insuportável dentro de uma igreja pequena fazer a EBF, que leva palestras educacionais, espirituais, o evangelho, e também a questão social da cesta básica, o auxílio médico, dá orientação psicológica e assim por diante”, comentou o deputado estadual Fábio Freitas.

Evento reuniu lideranças evangélicas e educacionais no Palácio dos Despachos (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou a integração com a EBF. “A Educação dá um passo muito importante no sentido de abrir suas portas para que essas crianças possam utilizar esses espaços mesmo sendo de outras redes. É um momento também em que falamos de Deus, trabalhamos a questão espiritual de todos os nossos jovens, das crianças de forma a respeitar a crença de todos e oportunizar o acesso a esses espaços pela nossa juventude, tendo toda a estrutura para fazer as Escolas Bíblicas de Férias”, destacou a secretária.

O pastor Waldeci Castro, presidente da Ordem dos Pastores Batista do Estado do Pará, e é da Igreja Batista Emanuel, que fica no Icuí-Guajará. “Essa lei que o governador acabou de sancionar é importantíssima para as crianças, de modo geral. Nós precisamos dar esse ensinamento para essa geração orientando dentro daquilo que Deus quer. O ensino religioso ajuda a criança no comportamento moral, ético e social. Todos os ensinamentos que levaremos duas vezes por ano na Escola Bíblica de Férias serão de grande proveito, de grande relevância. Quero parabenizar o governador Helder Barbalho e o deputado Fábio Freitas que foram usados por Deus para o Evangelho chegar a essas crianças”, comentou o pastor.

Para a estudante Sara Castilho, da Assembleia de Deus, moradora de Santa Izabel do Pará, as atividades são um reforço para a promoção da cidadania. “É uma oportunidade espetacular porque eu sou crescida na Assembleia e vi o quanto isso foi importante para o meu desenvolvimento, para minha posição como cidadã. Isso vai ser muito bom que a Escola Bíblica vai entrar nas escolas, elas vão poder ter esse acesso melhor nas férias e deixar de fazer coisas ruins e ter uma boa influência assim como eu tive”, afirmou.