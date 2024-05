LBV arrecada doações para o Rio Grande Sul; veja como ajudar

A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio de sua campanha LBV - SOS Calamidades, intensificou seus esforços humanitários em um grande mutirão com voluntários para receber doações em suas unidades no Brasil.

Até o momento, mais de 20 toneladas de suprimentos já foram arrecadados. Além dos itens essenciais, cartas feitas pelas crianças da Escola da LBV, em São Paulo, estão sendo enviadas. A instituição segue arrecadando doações para o rio Grande do Sul. No Pará, a Instituição conta com o apoio logístico da Defesa Civil de Belém, que fará o transporte das doações até o Rio Grande do Sul.

As doações continuam a chegar a todo momento e o primeiro carregamento foi enviado nesta terça-feira (7). Essas doações estão sendo entregues à Defesa Civil de Glorinha, no Rio Grande do Sul, em apoio às vítimas das chuvas.

Ilton Martins, gestor social da LBV, comentou que essa é uma organização humanitária que atua em diversas frentes para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social e em campanhas emergenciais. No contexto das fortes chuvas no sul do Brasil, a LBV tem se mobilizado para auxiliar as vítimas das tragédias. Por meio de postos para arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e outros itens essenciais para as pessoas afetadas pelas enchentes, sendo 41 postos de arrecadação no total.

"Aqui em Belém a LBV está localizada com seu posto de arrecadação em parceria com a defesa civil do município que é logística de transporte para as doações até o estado do RS, aqui estamos localizados na Travessa Francisco Monteiro, 782 bairro Canudos", reforça.

"A Campanha SOS calamidades da LBV é uma iniciativa de grande importância que visa oferecer auxílio imediato e emergencial para vítimas de desastres naturais e também outras situações de calamidade pública. Através da ação conjunta de seus colaboradores, voluntários e doadores, a LBV trabalha incansavelmente para levar esperança e conforto para aqueles que mais precisam em momentos de dificuldade", completa Ilton Martins.

Serviço

O QUE DOAR:

- material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente);

- material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente);

- água potável;

- alimentos não perecíveis.

PRINCIPAIS POSTOS DE ARRECADAÇÃO:

Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

São Paulo/SP: Avenida Rudge, 763 – Bom Retiro, das 8h às 20h. Informações: (11) 97240-9165 | 3225-4500.

POSTOS DE ARRECADAÇÃO EM BELÉM

Belém/PA: Travessa Francisco Monteiro, 782, das 8h às 17h. Informações: (91) 3253-7511.

DOAÇÕES VIA PIX SOLIDÁRIO:

E-mail: ajude@lbv.org.br

ENTREGA DAS DOAÇÕES:

Acompanhe a entrega dos donativos acessando @lbvbrasil no Facebook e no Instagram.

SOLIDARIEDADE: A Legião da Boa Vontade também se solidariza e ora por todas as pessoas e famílias afetadas pelas chuvas e por todo povo do Rio Grande do Sul.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)