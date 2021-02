Lares de longa permanência de idosos têm data de vacinação específica

A segunda dose de vacina contra a covid-19 será dada em lares e abrigos de idosos para longa permanência nos próximos dias, em Belém. Cada instituição receberá equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em datas específicas. Trata-se de um dos públicos-alvos mais sensíveis da campanha de imunização, que começou a ser vacinado em janeiro. A segunda dose garante a proteção máxima possível a 264 pessoas.

Cláudio Salgado, diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, aponta que sete instituições vão receber a segunda dose. Duas são muito conhecidas: a Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio (com um perfil mais social mais próximo da classe média), no Guamá, com mais de 70 pessoas; e o Abrigo João de Deus (que cuida também de idosos em situação de rua e abandono), na Cidade Velha, com 23 abrigados atualmente.

Esses dois lugares são os poucos revelados e confirmados pela Prefeitura de Belém como locais a receberem a segunda dose de vacina. Devido às regras de proteção aos idosos, visitas de pessoas de fora estão suspensas e entrevistas dependem de protocolos específicos. Tudo para preservar a saúde dos abrigados.

Irmã Maria Goreth Soeiro é a diretora financeira do Abrigo João de Deus. Ela lembra que a primeira dose da vacina contra covid-19 foi recebida em 26 de janeiro. A data prevista pela Sesma para a segunda dose é o próximo dia 22. No local, há nove trabalhadores que aguardam o momento de serem contemplados com uma dose.

"Os que receberam a vacina ficaram muito satisfeitos e felizes, visto que acompanhando os noticiários, eles entendiam a importância da vacina. Porém, os que não receberam estão até agora um pouco tristes, mas esperançosos. Nossos acolhidos com menos de 60 anos gostariam muito de se vacinarem e nossos funcionários também, bem como algumas voluntárias do abrigo, que são pessoas idosas e de risco também", comentou irmã Goreth.