Lar de Maria promove Campanha da Proteína para garantir alimentação a famílias de baixa renda

Para viabilizar a alimentação de crianças, adolescentes, pessoas idosas e famílias de baixa renda, a Associação Lar de Maria, no bairro de São Brás, desenvolve a Campanha da Proteína. Como explica Thalya Holanda, assistente social, que atua na coordenação de projetos sociais do Lar de Maria, no Departamento de Assistência e Promoção Social, a iniciativa foi pensada "para auxiliar nos custos com a alimentação que o Lar de Maria oferece diariamente ao público atendido, precisando garantir em média 500 refeições entre café da manhã, almoço e lanches; e quem tiver interesse em contribuir com a campanha pode comparecer à sede da instituição, onde há um freezer para receber as doações (sugerimos peito de frango, coxa e sobrecoxa ou carne coxão mole)".

As doações também podem ser feitas por meio do pix do Lar de Maria (04934428000162); a contribuição pode ser realizada com um valor a critério do doador no CNPJ da instituição ( 04934428/0001-62 e discriminar no comprovante da transferência que a doação é referente à campanha).

"Atualmente atendemos 125 crianças e 60 adolescentes no contratura escolar desenvolvendo atividades sociopedagogicas e 148 famílias e 70 idosos desenvolvendo atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, realizando o acompanhamento psicossocial do público atendido e suas famílias", destaca Thalya Holanda.

O Lar de Maria desenvolve suas atividades por meio de projetos sociais, entre eles: Projeto Educação para a Vida (crianças de 6 a 11 anos), Despertar para a Cidadania (adolescentes de 12 a 17 anos), Novo Amanhã (pessoas idosas a partir de 60 anos), Família Cidadã (famílias atendidas), Trabalho e Renda no Lar (cursos e oficinas para desenvolvimento de habilidades às famílias atendidas e comunidade), Projeto Sons da Cidadania (oficinas de música ao público atendido e comunidade), Projeto Arte em movimento (oficinas de dança clássica e regional ao público atendido), Projeto Alegria de Sorrir (atendimento odontológico gratuito).

Nessas ações, são atendidas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, moradores dos bairros do Guamá, Terra Firme, Jurunas, Canudos, Cremação e bairros do entorno do Lar de Maria. Contatos para informações: 91 988711925 (administrativo) 98871-1920 (social).