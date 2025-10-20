Lançamento do livro póstumo de Dom Phillips marca noite de reflexão sobre a Amazônia no Cine Líbero

Nesta terça-feira, (21), o Cine Líbero Luxardo recebe uma programação especial da “Mostra de Filmes Amazônia: Memórias para o Futuro”, com o lançamento do livro "Como Salvar a Amazônia: uma busca mortal por respostas", obra póstuma do jornalista britânico Dom Phillips, assassinado brutalmente em junho de 2022, no Vale do Javari, junto com o indigenista Bruno Pereira.

O evento contará com exibições de filmes, debate e o lançamento oficial do livro, que reúne reportagens, relatos e reflexões colhidas por Phillips ao longo de sua imersão na floresta amazônica. A pesquisa, interrompida tragicamente por sua morte, foi concluída com o apoio de amigos e colegas jornalistas, que assumiram o compromisso de finalizar o projeto e preservar o propósito do autor: mostrar que salvar a Amazônia é uma missão urgente e de interesse global, e que a própria floresta guarda as respostas para esse desafio.

Misturando elementos de diário de viagem, investigação jornalística e manifesto ambiental, "Como Salvar a Amazônia" oferece uma aula contundente sobre os conflitos e pressões que recaem sobre a região: o avanço do agronegócio, os desmontes de políticas públicas, a crise climática e a resistência dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Apesar da dureza dos temas, Dom Phillips adota um tom esperançoso: acredita que ainda há tempo de reverter o curso da destruição.

O livro traz colaborações de nomes como Andrew Fishman, Eliane Brum, Jon Lee Anderson, Jonathan Watts, Tom Phillips, entre outros colegas que conviveram com Dom e conhecem de perto a complexidade da Amazônia.

Antes do debate e lançamento, a mostra exibirá três filmes que dialogam com o tema da luta socioambiental na região:

17h – Matando por Terras e Chico Mendes: Eu Quero Viver, de Adrian Cowell e Vicente Rios.

19h – Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia, de Ana Aranha e Daniel Camargos.

20h – Debate e lançamento do livro.

Serviço:

Lançamento do livro "Como Salvar a Amazônia: uma busca mortal por respostas"

Data: Terça-feira, 21 de outubro

Horário: A partir das 17h (sessões de cinema); 20h (debate e lançamento)

Local: Cine Líbero Luxardo

Entrada gratuita