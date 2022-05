Justiça penaliza homens que agrediram Edmilson em supermercado com trabalhos comunitários

Os dois homens filmados agredindo Edmilson Rodrigues dentro de um supermercado foram condenados por injúria e difamação pela Justiça Federal da 1° Vara do Juizado Especial Federal Criminal. A decisão determinou ainda que Rogério dos Santos F. Gonçalves e Dorivaldo do Carvalho da Silva deverão prestar trabalho comunitário. O primeiro deles, pelo período de dois anos e o segundo, por um ano.

O caso ocorreu em julho de 2019, em um supermercado de Belém. Na época, o atual prefeito de Belém cumpria mandato de deputado federal, pelo PSOL do Pará.

Conforme a decisão, Dorivaldo foi condenado a pagar 10 salários mínimos convertidos em "gêneros alimentícios, material de construção e afins". Já Rogério deveria pagar cinco salários mínimos nas mesmas condições. Entretanto, por conta das situações financeiras, essa obrigatoriedade foi dispensada pelo juízo.

A violência ocorreu quando Edmilson estava fazendo compras no supermercado e foi abordado pelos dois homens, que passaram a gritar xingamentos e ameaças. Na época, Edmilson deu entrada junto à Delegacia de Polícia Federal no Pará em uma representação criminal contra os agressores.

Relembre o caso

Edmilson Rodrigues foi hostilizado e ameçado por dois homens em um supermercado da capital paraense, no dia 1º de julho de 2019. Os autores do crime fugiram do local, mas foram identificados com ajudas de câmeras de segurança. Após o ocorrido, Edmilson contou com a solidariedade de pessoas presentes que repudiaram a atitude.

Na época, um dos agressores chegou a afirmar que o então deputado federal deveria estar morto. "Esses vermelhos têm que morrer", disse um dos agressores.