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Justiça mantém ‘pacote de maldades’ e valida leis contestadas por servidores em Belém

TJPA decide por unanimidade manter conjunto de normas da prefeitura, alvo de protestos, greves e críticas por possíveis prejuízos ao funcionalismo municipal

O Liberal
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Justiça mantém ‘pacote de maldades’ e valida leis contestadas por servidores em Belém. (Reprodução)

A Justiça decidiu manter a validade do conjunto de leis aprovado pela Prefeitura de Belém, conhecido entre servidores municipais como “pacote de maldades”. A decisão foi confirmada por unanimidade pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em julgamento realizado nesta quarta-feira (8).

O pacote havia sido alvo de contestação judicial, mas já em janeiro o presidente do TJPA concedeu decisão favorável ao município, suspendendo a liminar que barrava os efeitos das leis. Agora, na análise colegiada, os desembargadores referendaram esse entendimento, garantindo a continuidade das medidas aprovadas.

Apesar da manutenção da validade das normas, o conjunto de leis segue sendo alvo de críticas por parte de servidores municipais. A Lei nº 10.266/26, que reúne propostas enviadas pelo prefeito Igor Normando e aprovadas pela Câmara Municipal de Belém (CMB), é apontada por categorias como prejudicial a direitos e condições de trabalho.

Entre os pontos mais contestados estão o novo Estatuto dos Servidores Públicos, mudanças no Estatuto do Magistério e alterações nas regras de cálculo do IPTU. As medidas provocaram mobilizações, protestos e até greve por parte dos trabalhadores do funcionalismo municipal.

Por outro lado, ao manter a eficácia das leis, a Justiça considerou que a decisão contribui para a garantia da ordem pública, da segurança jurídica e da continuidade das políticas públicas previstas pela gestão municipal.

O pacote foi aprovado em sessão extraordinária da CMB no dia 17 de dezembro, quando 14 projetos de lei de autoria do Executivo foram analisados e aprovados por maioria dos vereadores.

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