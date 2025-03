Justiça decide por prisão de suspeito de matar influencer em motel

Yago Roger Barreira da Costa, lutador de MMA, suspeito de assassinar a influencer Paola Brattcho, em um motel em Ananindeua, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na tarde desta segunda-feira (3). A decisão foi tomada após audiência de custódia. O lutador foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde do último domingo (2) e estava desaparecido desde a madrugada do sábado (1º), quando deixou o Hospital Metropolitano após receber atendimento médico.

Segundo apuração do Grupo Liberal e de acordo com informações da Polícia Civil, Yago foi encontrado na casa de um parente, na Região Metropolitana de Belém. Ele então foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e permanece à disposição do sistema penal.

O Liberal solicitou e aguarda a nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre a situação do custodiado. O caso segue em apuração pela Delegacia de Feminicídio, vinculada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Yago é o principal suspeito da morte da trans Paola Brattcho, que foi encontrada morta no quarto de um motel na última sexta-feira (28). O suspeito também estava no estabelecimento com ferimentos na coxa e na barriga, que ocorreram em uma possível luta corporal com a vítima.

Família cobra justiça

O corpo de Paola foi sepultado na manhã deste domingo. Fernanda, irmã da vítima, relatou que passou a noite em busca de informações sobre a morte de Paola. "Até agora a gente não entende o que aconteceu e nem como aconteceu. A polícia não fala nada para a gente. Queremos saber como ele foi para o hospital sem mandado de prisão", disse. Além da ausência de detalhes sobre o caso, Fernanda informou que o celular de Paola até o momento não foi localizado.