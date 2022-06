Junho Saudável: Grupo Liberal encerra programação com mingau e massoterapia

Nesta quarta-feira (29), o Departamento de Recursos Humanos do Grupo Liberal promoveu o último dia do “Junho Saudável”, programação com atividades de saúde e bem-estar para os seus colaboradores. Durante a manhã, houve degustação de mingau e sorteio de brindes. À tarde mais uma sessão de massoterapia.

Matilde dos Santos, do setor de serviços gerais da empresa, participou da massoterapia e avalia que a técnica foi essencial durante o expediente de trabalho. “Foi ótima a massagem. Dá pra relaxar. Eu estava com dor nas minhas costas e já estou melhorando. Participo de tudo que tem aqui”, comentou.

Para Lucilene Vaz, que também faz parte dos serviços gerais, o “Junho Saudável” foi um momento de integração de toda a equipe. Ela comenta, também, que teve a oportunidade de ministrar uma aula de alongamento aos colegas de trabalho, além de participar de outras atividades.

“Geralmente é só um dia dia, dois dias. Esse foi um mês. É muito bom pra gente que tá na lida de subir e descer escada, de limpar, arrumar. Muito importante isso dentro da empresa. Participei de todo o evento”, afirmou.

A técnica de massoterapia foi essencial para o relaxamento dos colaboradores (Foto: Everaldo Nascimento / O Liberal)

Desde o dia 1º de junho, a programação realizou sessões de massagem, ventosaterapia, auriculoterapia, palestras sobre saúde mental e disponibilizou aplicação de vacinas, (Influenza, Tríplice Viral e Hepatite) além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Ao todo, foram cerca de 200 colaboradores participantes durante todos os dias das ações, conforme analisa Thais Macieira, Analista de RH do Grupo Liberal. Ela destaca que os funcionários deram um retorno positivo sobre as programações realizadas.

“É uma forma que temos de valorizar os funcionários e estimulá-los a cuidar da saúde. Como encerramento das programações fizemos a entrega de mingau e sorteio de brindes como: ingresso de cinema, ingresso de show, voucher de clínica de estética e prêmios em dinheiro”, explicou.

Devido à grande participação,Thais enfatiza que outras ações aos colaboradores já estão sendo desenvolvidas. Uma delas será no mês de setembro. “Já estamos programando a SIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, na qual também realizamos palestras e serviços para os funcionários, de forma a cuidar da saúde dos mesmos e propagar informações sobre saúde e bem-estar”, destacou Thais Macieira.

