Judiciário paraense participa de campanha que arrecada alimentos para cooperativas de catadores

Uma campanha do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e instituições parceiras, como o Ministério Público do Estado (MPPA), arrecada alimentos para catadores de recicláveis. O Judiciário paraense divulga que a iniciativa quer valorizar a categoria profissional, responsável por 90% da reciclagem no País. Com informações do TJPA.

Criada em alusão ao Dia Internacional da Reciclagem, 17 de maio, a mobilização “Fome Zero aos Catadores-ODS2” busca beneficiar cooperativas e associações de catadores da Região Metropolitana de Belém.

Pontos de arrecadação

Os pontos de arrecadação dos alimentos funcionarão até o dia 17 de junho, em diversas unidades do Judiciário paraense. No prédio-sede do TJPA, na avenida Almirante Barroso,em Belém, a entrega pode ser feita no Núcleo Socioambiental, no 3º andar do TJPA, ou na caixinha próximo aos descartes regulares de eletrônicos, canetas e outros materiais, na giratória 2.

Os mantimentos podem ser depositados também nas secretarias dos Fóruns Cível e Criminal de Belém, e na entrada do prédio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). Em todos os locais haverá uma caixa com o cartaz da campanha.

Da ação, participam o TJPA, o Ministério Público do Pará (MPPA), o Tribunal Regional do Trabalho - 8ª Região (TRT8), o Tribunal de Contas dos municípios (TCM) e a Universidade Estadual do Pará (Uepa).

As instituições informam que a campanha é uma forma de reduzir "os impactos da pandemia e do aumento da inflação, que ocasionam a disparada dos preços dos alimentos, comprometendo a qualidade de vida e a dignidade das famílias que vivem do recolhimento de recicláveis, em um trabalho árduo, perigoso, difícil e essencial à garantia do meio ambiente", diz o site do TJPA.

Em junho próximo, os órgãos citados querem assinar uma carta de intenções para composição do grupo "Sustentabilidade em rede na região Norte", com o objetivo de formalizar parceria entre os envolvidos na campanha e demais interessados, visando à cooperação e conhecimentos técnicos na área de sustentabilidade, meio ambiente, equidade e diversidade, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.