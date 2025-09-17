Capa Jornal Amazônia
Jubileu de Prata de Dom Paulo Andreolli reúne dezenas de fiéis em Belém

O ato contou com a presença de Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito, além de padres, diáconos e grande número de fiéis, que se reuniram para prestar homenagem ao bispo

O Liberal
fonte

Dom Paulo Andreolli é o 8º bispo auxiliar da Arquidiocese e foi ordenado em 15 de abril de 2023, na Catedral Metropolitana, por Dom Alberto Taveira Corrêa. (Divulgação/ Arquidiocese de Belém)

A Arquidiocese de Belém celebrou nesta quarta-feira (17) os 25 anos de ordenação sacerdotal de Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da capital paraense e colunista de O Liberal. A cerimônia religiosa ocorreu na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, com a Santa Missa presidida pelo próprio homenageado.

image A solenidade, realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, contou com a Santa Missa. (Divulgação/ Arquidiocese de Belém)

O ato contou com a presença de Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito, além de padres, diáconos e grande número de fiéis, que se reuniram para prestar homenagem ao bispo.

Dom Paulo Andreolli é o 8º bispo auxiliar da Arquidiocese e foi ordenado em 15 de abril de 2023, na Catedral Metropolitana, por Dom Alberto Taveira Corrêa. Atualmente, exerce o Múnus da Caridade, é referencial local do projeto Igreja rumo à COP30, integra a Comissão Nacional para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e acompanha os Conselhos Missionários Diocesanos (Comidis).

image A cerimônia religiosa ocorreu na noite desta quarta-feira (17). (Divulgação/ Arquidiocese de Belém)

Nascido em Vicenza, na Itália, em 1972, ingressou ainda jovem no Seminário Xaveriano. Foi ordenado presbítero em 17 de setembro de 2000 e, desde 2007, atua no Pará, onde já exerceu funções em São Félix do Xingu, Tucumã e Ananindeua, além de ter colaborado com conselhos missionários regionais. Ao longo da caminhada, consolidou sua atuação na animação missionária e vocacional, especialmente junto à juventude.

