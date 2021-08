Jovens de 26 e 27 anos de Marituba recebem 1ª dose nesta terça

Nesta terça (03), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a imunização contra a covid-19 será para jovens de 26 e 27 anos sem comorbidades. Será mais um dia do cronograma de vacinação da população em geral desta semana. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, Km 13, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

A vacinação do restante dessa semana seguirá da seguinte forma:

Terça-feira (03) – 26 e 27 anos

Quarta-feira (04) – 24 e 25 anos

Quinta-feira (05) – 22 e 23 anos

Sexta-feira (06.) – 20 e 21 anos

Nesta segunda-feira (02), esse calendário por faixa etária começou destinado aos jovens de 28 e 29 anos sem comorbidades. De acordo com a coordenadora da imunização, Diana Gomes, destacou que a população não pode deixar passar essa oportunidade de ser imunizada.

"Todas as pessoas que fazem parte do público em geral, sem comorbidades, na faixa etária dos 20 anos, compareçam ao IESP para se imunizar contra a Covid-19, conforme o calendário vacinal divulgado nas redes sociais da Prefeitura. A imunização é o meio mais eficaz de prevenir o coronavírus”, alertou.

Marituba também segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até um ano), profissionais da educação, rodoviários e idosos. De segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde do município, podendo haver necessidade de agendamento.