Jovens de 2002 e 2003 movimentam postos pela segunda dose anticovid-19 em Belém

Nesta sexta-feira (22), os nascidos de 2002 e 2003, ou seja que farão 18 ou 19 anos, vacinam com a segunda dose da Pfizer em Belém e completam o esquema vacinal. Esta agenda faz parte do segundo mutirão de vacinação que pretende inunizar pelos menos 75% de Belém até o final de novembro. A meta do dia é inunizar entre 20 a 25 mil pessoas.

Tiago Albernaz, enfermeiro e coordenador do posto Pátio Belém, fala sobre o calendário do dia e da expectativa de que à tarde a vacinação seja ainda mais buscada no posto. Desde o fechamento do Posto do Colégio do Carmo, o fluxo no local aumentou.

"Nós temos um público de 20 a 25 mil a ser vacinado em Belém hoje. A expectativa é grande pois estamos fazendo hoje além da faixa etaria de 2002 a 2003 a segunda dose de qualquer pessoas que esteja com a segunda dose de Pfizer atrasada. No pátio Belém o fluxo tem aumentado bastante desde o fechamento do posto do colégio do Carmo. Desde o começo do dia o fluxo tem sido bastante intenso e o movimento tende a crescer a tarde. Convidamos a população a comparecer ao posto mais próximo para completar o esquema vacinal das duas doses e assim proteger a si mesmo e aos demais", disse.

Giovanna Araújo, 17 anos, estudante acompanhada do pai, foi tomar a segunda dose. A jovem diz que a maior alegria foi ver os avós e pais se vacinando e que agora aguarda o irmão mais novo se vacinar.

"Me sinto muito feliz, agora. Não é voltar ao normal, mas é um grande passo... A pandemia foi bem difícil, mas foi um aprendizado e eu me tornei mais forte. Perdemos alguns membros da família, por isso que foi importante ver meus familiares vacinados. Me sinto muito feliz agora", explica.

Juan Pablo, 19 anos, conta que a primeira dose foi muito boa e que completar o esquema vacinal é muito importante, em particular, porque ele sabe o privilégio que tem e que mais de 600 mil brasileiros, entre eles, seu avô não tiveram de se vacinar.

"Estamos tendo a possibilidade que muitas pessoas não tiveram. Eu perdi meu avô para a Covid e ele não teve essa chance. Para mim é gratificante completar a segunda dose. Temos que manter os cuidados, não se meter em aglomeração, usar álcool em gel e máscara", disse.

A vacinação em Belém segue até às 17h. Confira a listagem:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Outeiro - Igreja do Evangelho Quadrangular Água Boa

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Professora Donatila Santana Lopes

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. Unifamaz - Reduto

23. UFPA - Mirante do Rio