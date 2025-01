Jovens da Paróquia Santo Antônio de Pádua participarão do 1º Retiro Juvenil em Marituba

Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, do bairro do Coqueiro, em Ananindeua, realizará seu 1º Retiro Juvenil, reunindo jovens em busca de renovação espiritual e fortalecimento da fé. O evento ocorre na Casa de Retiro Madre Giovanna, em Marituba, e tem como tema "Jovens da Esperança", inspirado na passagem bíblica de Romanos 8,24: "Pela esperança é que fomos salvos".

As inscrições já foram encerradas e os preparativos estão em fase final para a experiência de três dias de reflexão, oração e comunhão. A programação inclui Santa Missa, Adoração, atividades dinâmicas, jogos, brincadeiras e uma noite de luau com show, além da participação confirmada do Ministério Renovai, responsável por momentos de animação e louvor.

Os participantes se reunirão na Paróquia Santo Antônio de Pádua na tarde desta sexta-feira (31), às 14h30, para a concentração e saída às 15h rumo ao local do retiro. A organização destaca que a proposta do evento é proporcionar um tempo de crescimento espiritual e partilha, incentivando a juventude a se fortalecer na fé e a viver a esperança cristã.