Jovens com comorbidades celebram imunização contra covid em Belém: 'aguardava ansioso'

A semana iniciou com mais uma fase do programa de imunização contra a covid-19 da Prefeitura de Belém e, nesta segunda-feira, 31, foi a vez das pessoas com comorbidades nascidas de 1986 a 2003 serem vacinadas.

Ao todo, foram 18 pontos de vacinação da capital, com atendimento em hospitais, igrejas, clubes e espaços públicos. No campus da Unama, na avenida Alcindo Cacela, o atendimento foi tranquilo, e quem procurou a imunização no local, esperou por pouco tempo.

“Eu estava aguardando muito esse momento. Ano passado, eu contraí a doença. Graças a Deus, deu tudo certo, mas podendo ter a vacina é bem melhor. Eu aguardava ansioso por esse momento, bem preocupado”, confessa Marco Peixeira, de 31 anos, funcionário de uma ONG que ficou uma semana internado com covid-19 em 2020. Hipertenso e com obesidade grau 3, ele conta que chegou a ter mais de 50% dos pulmões comprometidos.

“Graças a Deus consegui passar por essa. Perdi muitas pessoas pra essa doença: avó, tias, amigos. Na família da minha esposa, ela teve duas tias - irmãs - que morreram na mesma noite”, lamenta Marco, que pede que, mesmo após serem vacinadas, as pessoas continuem tomando os cuidados básicos para evitar a propagação do coronavírus, como distanciamento e uso de máscara.

A vacinação é com doses da AstraZeneca e até as 17h.