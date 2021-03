Jovem paraense ganha máquina de escrever em Braille

O estudante Gabriel Gomes completará 14 anos nesta sexta-feira (5), mas ainda nesta terça-feira (2) ele recebeu o presente de forma antecipada: o jovem, cego desde que nasceu, ganhou uma máquina de escrever em Braille, o que lhe possibilitará dar continuidade aos estudos e desenvolver bem mais a interação as pessoas e o mundo. "Eu estou muito feliz; foi mesmo um presente de aniversário", declarou Gabriel, ao receber o equipamento, hoje à tarde, como resultado de uma campanha iniciada pela mãe dele, Priscila Gomes, e que teve um desfecho concretizado pela senhora Janete Freitas, o ex-jogador de futebol, Vandick Lima, e outros colaboradores.

Gabriel tinha acesso a uma máquina de escrever em Braille na Escola Municipal Antônio Teixeira Gueiros, em Ananindeua, mas, com a pandemia e com a mudança de endereço da família dele, não pode mais se desenvolver nesse tipo de leitura. Gabriel mora com a mãe e a irmã Gabrielle, de 17 anos, microencefalia, paralisia cerebral e deficiente visual na casa de avós no Conjunto Carmelândia, em Belém. ,

Este ano, o adolescente cursará o 9º ano do Ensino Fundamental em uma outra escola, em Belém, e terá aulas em Bralle em casa com o professor Adelson Mafra. "Vai ser muito bom para ele poder estudar em casa, independente de dispor ou não de uma máquina na escola, porque assim, praticando mais, em casa, vai conquistando cada vez mais ganhando autonomia e se desenvolvendo", afirma Adelson Mafra, antigo professor de Gabriel na escola em Ananindeua e atualmente desempregado.

As aulas em casa com o professor Adelson serão gratuitas.

Busca

A partir do Movimento de Emaús, a reportagem de O Liberal fez uma matéria para o jornal impresso e portal sobre a demanda de Gabriel Gomes na metade de fevereiro. A partir daí, Dani, uma amiga de Vandick Lima, em Santa Catarina, marcou o ex-jogador nas redes sociais. Ele, então, reforçou o pedido do estudante pela internet, e um amigo , o preparador físico Vicente Grilo, viu o Facebook de Vandick e acertou com a tia, Janete Freitas, na Bahia, de a família doar a máquina do tio dele para o jovem em Belém.

Nesta quarta-feira, a máquina chegou em Belém, trazida por um camioneiro de Conceição do Coité (terra-natal de Vandick, na Bahia), após Felipe, filho do ex-jogador, apanhá-la em Salvador (BA). "Essa máquina pertenceu ao marido de dona Janete, falecido no ano passado. Estou feliz de poder ajudar como parte dessa mobilização de várias pessoas para que o instrumento pudesse chegar até o Gabriel", afirma Vandick.

Bicolores

A entrega da máquina reuniu dois corações bicolores. Gabriel é torcedor roxo do Paysandu, e Vandick jogou e foi presidente do clube paraense. "Este é um momento único para todos nós. A busca pela máquina foi sugerida pela Ângela Aviz, que foi cuidadora do Gabriel em Ananindeua, e estamos muito felizes com o que está acontecendo", expressou-se Priscila Gomes, mãe de Gabriel. Priscila mantém a campanha para arrecadar fraldas geriátricas tamanho "M" para a filha, por meio do contato: 98924-6056.

Com máquina de escrever em Braille, dona Janete Freitas enviou uma mensagem a Gabriel, a qual foi transcrita para o sitema Braille pelo professor de prenome Álvaro, conhecido de Vandick Lima. Na mensagem, dona Janete externa que a máquina, agora, com Gabriel, foi utilizada por dois cidadãos cegos: Manuel Dias Santa Rosa, que atuou pela inclusão de deficientes visuais no mercado de trabalho, e por João Bosco Dias Santa Rosa, que informatizou centros de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual e foi professor de cegos em Salvador (BA).