Jovem inicia trabalho de parto e quase dá à luz ao filho dentro de carro em frente a pronto-socorro

A jovem Layane de Kássia do Nascimento Pinto, de 17 anos, foi surpreendida pela chegada antecipada do filho neste sábado (15), quando começou a dar à luz ao pequeno Isaías Gabriel dentro do carro da família, em frente ao Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), em Belém. Foi durante os preparativos para o chá de bebê, no bairro Tapanã, Layane começou a sentir fortes contrações.

O parto estava previsto para o Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, mas o bebê não quis esperar, como relata Rubenita Souza, avó de Kássia. "Ele começou a apresentar sinais que nasceria dentro do carro, justamente na frente do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo. Então, entramos no hospital, para que o meu bisneto chegasse ao mundo", conta Rubenita que agora é bisavó.

Pouco antes de tudo acontecer, o médico Mateus Caldas relembra que um dos maqueiros chegou falando que uma criança estava nascendo na frente do hospital, dentro do carro da família. E, enquanto a mãe entrava, o médico logo solicitou o preparo do leito na UTI Pediátrica. "Quando a mãe chegou na sala de emergência, que dá acesso à sala vermelha, eu verifiquei que a criança já tinha nascido e o parto já estava em etapa de dequitação, que é a expulsão da placenta".

"Nisso, eu percebo que a criança já estava chorando. E constatei com base em uma avaliação que se realiza a recém-nascidos, logo após o parto, que o bebê tinha nascido saudável, só havia um problema: ela, a criança, estava ligada ao cordão umbilical, ou à placenta pelo cordão umbilical, e se a criança ficar muito tempo ligada ao cordão umbilical, ela pode sugar muito sangue da placenta e isso pode causar icterícia neonatal. E isso seria um motivo de internação após o nascimento. Então, eu tratei logo de fazer o clampeamento do cordão umbilical", completa Caldas.

O médico diz que realizou todos os procedimentos necessários. "Eu pedi lençóis secos, fiz a limpeza da criança e solicitei que ela fosse enviada para um berço aquecido na UTI Pediátrica. A mãe foi levada para a sala vermelha para os cuidados devidos e também para terminar a dequitação, que é a retirada da placenta. Não houve sangramento pós-parto, e após todas as avaliações necessárias, mãe e bebê foram referenciados para o Hospital Abelardo Santos, para que houvesse continuidade da assistência pós-parto.

O registro do atendimento foi feito às 14h55, e a criança, um menino de 3.300 kg e 59 centímetros. Os dois, mãe e filho, já estão bem no Hospital Abelardo Santos, onde recebem a continuidade da assistência especializada.