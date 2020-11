Jovem escolhe o 'busão' que pegou por 4 anos como cenário para fotos de formatura

Uma jovem inovou nas fotos para a formatura e escolheu nada menos que o ônibus como locação para os cliques. Jéssica Ferreira, que é moradora do bairro 40 Horas, em Ananindeua, decidiu fazer as fotos para a colação de grau dentro do coletivo que a conduziu durante quatro anos para a universidade que chancelou seu curso.

Imagem: Maycom Pantoja.

Jéssica, recém formada em Pedagogia, passou todo o período do curso acadêmico utilizando a linha 40 Horas-Ver-o-Peso para ir à universidade, rotina que muitos estudantes da Região Metropolitana de Belém que lutam para conquistar uma formação superior, seja em instituições públicas ou privadas, enfrentam e conhecem muito bem.