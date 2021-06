Jornalistas do Pará entram no grupo prioritário de vacinação

Os jornalistas do Pará entraram nesta terça (29) na lista dos grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), o calendário deve ser realizado na primeira quinzena de julho, com doses que o Estado já dispõe, imunizando aproximadamente 1.500 jornalistas. No entanto, esse total ainda dependerá da lista que será enviada pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA), com o quantitativo de jornalistas por município. A distribuição das doses deve começar assim que a secretaria receber o ofício com esse levantamento.

Na tarde desta terça, o governador Helder Barbalho anunciou a novidade, por meio das redes sociais. "Em abril, nos reunimos com o Sindicato dos Jornalistas do Pará e hoje anunciamos que a categoria será vacinada", comentou.

Em nota, o Sinjor-PA informou que, em reunião realizada nesta terça junto a representantes da Sespa, Secretaria de Comunicação (Secom) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), foi confirmada a inclusão de jornalistas paraenses na lista de prioridades para vacinação.

Estarão aptos a receber a vacina: profissionais com diploma superior em jornalismo; profissionais com registro de jornalista; e profissionais com Carteira de Trabalho (CTPS) assinada como jornalista. "Assessores de imprensa e freelancers devem preencher o formulário disponível nas nossas redes sociais com todos os dados pessoais urgentemente para entrarem na lista de vacinação", destacou a nota do sindicato.

A decisão contou com o aval do MPPA, por meio da 3ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, Fabia Melo Fournier. A promotora despachou ontem, em resposta à solicitação da Sespa, considerando a necessidade de alteração do Plano Paraense de Vacinação, de modo a priorizar a imunização da categoria dos profissionais de jornalismo, excluindo-se, por ora, estudantes e estagiários.

Pauta do sindicato

O presidente do Sinjor-PA, Vito Gemaque, explicou que essa pauta foi defendida em conversas com o Governo do Estado e com as prefeituras, desde o início do ano, quando a atual gestão do sindicato tomou posse. "Agora, com o aval do Ministério Público, conseguimos incluir os jornalistas", destacou Vito, que lamentou a morte de 24 jornalistas do Pará, ao longo de um ano, em decorrência da covid-19.

"Adiantar esse momento para os jornalistas se vacinarem mais cedo é muito importante, porque a gente previne uma categoria que vem morrendo, que vem dando a sua vida para informar a população nessa pandemia. Foi algo que a promotora de Justiça considerou, porque viu a necessidade do trabalho e da função social para informar a sociedade e para combater as fake news, que também atrapalham a vacinação. Mostra a importância da nossa categoria para a sociedade e para o democracia", avaliou.