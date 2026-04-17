Jornalista paraense Evandro Pantoja morre após luta contra câncer agressivo

O jornalista paraense Evandro Pantoja morreu nesta sexta-feira (17), após enfrentar um câncer agressivo. O tipo da doença não foi divulgado, mas, segundo pessoas próximas, o quadro já era considerado bastante avançado.

Natural de Belém, Evandro estava em tratamento no município de Barretos, no interior de São Paulo, referência no atendimento oncológico no país. Ele recebia cuidados paliativos e morreu na cidade, onde também deverão ser realizados todos os procedimentos póstumos.

Nos últimos dias, amigos e familiares haviam iniciado uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados à compra de um medicamento de alto custo, não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A morte do jornalista gerou forte comoção entre amigos, familiares e profissionais da comunicação, que acompanharam sua trajetória e a luta contra a doença.

“Pior notícia que poderia receber. Estou muito triste aqui. Lutou até onde pôde. Um exemplo de pessoa, de vida, de história e de caráter. É lastimável que percamos uma pessoa tão boa quanto o Evandro. Hoje, o jornalismo paraense está em luto”, declarou o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA), Vito Gemaque.

Nas redes sociais, colegas de profissão também prestaram homenagens. “Estou sem chão” e “Evandro foi um guerreiro” foram algumas das mensagens publicadas.