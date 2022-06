Jornalista paraense Brenno Cardoso falece aos 28 anos nesta quinta (16)

O jornalista Brenno Oliveira Cardoso faleceu nesta quinta-feira (16), aos 28 anos de idade, vítima de infecção provocada por arbovírus, como consta do laudo médico. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Sacramenta, em Belém, desde a última terça-feira (14). No entanto, não resistiu à enfermidade e veio a óbito hoje (16) por volta das 10h30.

O velório de Brenno ocorre na Igreja Matriz de Benevides, município no qual o jornalista nasceu. Ele atuava como assessor da Prefeitura de Benevides e mantinha relacionamento direto com as redações de jornais, portais e TVs, sobretudo, no auge da pandemia da covid-19, e era conhecido nos veículos de comunicação.

Familiares e amigos, entre os quais jornalistas, comparecem ao velório de Brenno Cardoso. A Prefeitura de Benevides divulgou nota oficial lamentando o falecimento do servidor municipal.

O sepultamento do jornalista será realizado nesta sexta-feira (17) à tarde, provavelmente às 16 horas, no Cemitério Parque das Palmeiras, no Município de Marituba.