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Jornalista ferido após sair de seminário em Ananindeua recebe alta e relata 'apagão' de memória

Caso segue sob investigação da Polícia Civil; vítima diz não se lembrar do que aconteceu

O Liberal
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Jornalista ferido após sair de seminário em Ananindeua recebe alta e relata 'apagão' de memória. (Foto: reprodução/ Google)

O jornalista e seminarista encontrado ferido após sair de um seminário religioso em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, recebeu alta hospitalar e se manifestou nas redes sociais sobre o caso.

Na publicação feita nesta quarta-feira (15), ele agradeceu o apoio recebido e afirmou que ainda não se lembra do que aconteceu. “Fiquei muito impressionado com a preocupação das pessoas. Já recebi alta, mas fiquei com algumas sequelas que ainda estou cuidando. Eu não lembro do que aconteceu, ficou um grande apagão na minha cabeça”, disse.

O jornalista também relatou que há indícios, com base em imagens de câmeras de segurança, de que pode ter sofrido mais de uma convulsão antes de ser encontrado ferido, com um corte na sobrancelha, nas proximidades do Seminário São Pio X, na BR-316, no bairro de Águas Lindas. Segundo ele, inicialmente teria tentado buscar ajuda fora do seminário.

Durante o período de internação, ele afirmou ainda ter sofrido episódios de convulsão, inclusive após uma primeira saída da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que exigiu retorno à unidade.

Apesar disso, ele destacou que está em recuperação. “Com o tempo, as coisas vão se organizando, eu vou lembrando e me curando dessas sequelas também. Está tudo bem, graças a Deus”, afirmou.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Pará, que busca esclarecer as circunstâncias em que o jornalista deixou o seminário e como sofreu os ferimentos.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Pará investiga as circunstâncias em que o jornalista foi encontrado gravemente ferido após sair de um seminário religioso, em Ananindeua.

De acordo com informações policiais, um familiar informou que ele havia sido deixado no Seminário São Pio X, localizado na BR-316, no km 7, onde participaria de atividades como seminarista. Horas depois, esse familiar recebeu uma ligação informando que o homem estava nas proximidades de uma panificadora, ferido e desorientado.

Ao chegar ao local, o familiar encontrou a vítima com um corte profundo na sobrancelha e outras lesões no rosto. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Belém, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com uma lesão no tórax que provocou perfuração no pulmão.

Segundo o relato, mesmo após 48 horas, o jornalista continuava desorientado e sem conseguir explicar o que teria acontecido. A família informou ainda que os pertences pessoais dele, como celular e notebook, permaneceram no quarto do seminário.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local onde ele foi encontrado foram identificadas pela família, que também aponta a existência de monitoramento interno no seminário. No entanto, até o momento, não houve acesso a essas gravações.

A Polícia Civil apura o caso para esclarecer como o jornalista saiu do seminário e de que forma sofreu os ferimentos. Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de segurança serão analisadas para auxiliar na investigação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso é investigado pela Seccional de Ananindeua, com perícias já solicitadas e diligências em andamento.

A Arquidiocese de Belém informou que tomou conhecimento do ocorrido por meio de familiares do seminarista, vinculado ao Seminário Propedêutico. Segundo a instituição, ele foi encontrado na noite de segunda-feira (6), nas proximidades do seminário, ferido e em estado de confusão.

Ainda de acordo com a Arquidiocese, o seminarista estava de folga até aquela data, em razão do período pascal. Ele teria retornado mais cedo ao seminário e, posteriormente, saído das dependências da instituição, sem que haja, até o momento, indicação sobre os motivos.

A instituição declarou ainda que repudia qualquer tipo de violência, física, psicológica ou verbal, e reafirmou o compromisso de colaborar com as autoridades na apuração do caso.

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