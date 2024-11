Jornalismo paraense perde o repórter e apresentador Dinan Larêdo

O jornalismo paraense perdeu na manhã deste sábado (23/11) Dinan Larêdo. Profissional de destaque do Grupo RBA, Dinan foi o repórter e apresentador de vários programas televisivos. Muito querido pelos colegas de profissão Dinan era conhecido pelo carisma, humildade e profissionalismo. O enterro será neste domingo (24/11).

Filho de Sime Larêdo e Tiago Moraes, Dinan nasceu na Vila do Carmo em Cametá e veio para Belém, onde se tornou jornalista. Atualmente, com 58 anos, Dinan deixa esposa e filhos. O repórter fazia tratamento de saúde contra uma doença.

O primo também jornalista e escritor Salomão Larêdo ressaltou as qualidades de Dinan. "Um grande jornalista, lutador, que veio da Vila do Carmo, de família pobre e venceu aqui, mesmo com toda as adversidades. Todos que fazem essa caminhada e numa área da comunicação que a gente milita sabe que é tão dificil e mal remunerada. Ele conseguiu vencer graças a Deus. Com 58 anos estava no auge dos acontecimentos, mas são os desígnios de Deus. A gente lamenta, era um grande camarada, um grande parente, tudo de grande", destacou Salomão.

Dinan Larêdo se formou em Jornalismo na Universidade Federal do Pará (UFPA) em 1999, junto com a turma de 1995. Ele trabalhou nas assessorias de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Prefeitura Municipal de Ananindeua, Secretraria Executiva de Transportes do Pará (Setran-PA), Cohab, nas agências Griffo e Fax. Ele também possuía a própria agência - a Dinan Larêdo Assessoria de Comunicação.