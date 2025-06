Jornalismo paraense perde Gilson Dias Faria, que fez história com trabalho na TV Liberal

O jornalismo paraense perdeu na noite da última quarta-feira (18/06) o profissional Gilson Dias Faria, de 66 anos, que estava internado para tratamento contra um câncer. As últimas homenagens para o jornalista serão a partir da manhã desta quinta-feira (19/06), na capela Good Pax, na travessa Lomas Valentinas, nº 1825, entre as avenidas Duque de Caxias e Romulo Maiorana.

Gilson Faria fez história no jornalismo paraense. Com passagens pela TV Liberal, trabalhou na editoria de Esporte e na edição dos programas Bom Dia Pará e JL2. O profissional também teve uma passagem frutífera pela assessoria política na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Gilson estava tratamento contra um câncer e chegou a necessitar de transfusões sanguíneas. Uma campanha de doação de sangue foi realizada por familiares e amigos do comunicador.

Pelas redes sociais, jornalistas e políticos lamentaram o falecimento de Gilson Dias. "O jornalismo de luto! Morreu na noite de ontem o jornalista Gilson Faria. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele mas foi uma grande referência no jornalismo esportivo paraense. Foram muitas manhãs acompanhando o trabalho dele com as notícias do Esporte no Bom dia Pará!", declarou o apresentador do Bom Dia Pará, jornalista Márcio Lins. "Meus sentimentos aos familiares em especial aos amigos @felipe_farias10 e Gilson Jr!".

O deputado Carlos Bordalo (PT) também lastimou a perda nas redes sociais. "Uma perda muito sentida. Gilson foi um grande profissional. Tive a honra e oportunidade de provar de sua convivência e parceria quando esteve em minha equipe de comunicação no mandato. Deixa um legado valioso. Minhas condolências e sentimentos à família e amigos. Que descanse em paz. Obrigado por tudo!", afirmou.

A jornalista Tânia Menezes, ex-presidente da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo do Pará (Abrajet) e membra da Academia Paraense de Jornalismo, também lembrou do contato com Gilson. "Trabalhamos juntos na TV Liberal. Na época era editor do JL2. Grande perda ao jornalismo paraense. Que descanse em paz!!! Meus sentimentos â família", declarou.