Janelas fechadas nos ônibus aumentam risco de contaminação pela covid-19

Mesmo sem qualquer tipo de ventilação ou ar-condicionado dentro dos ônibus que circulam em Belém, os passageiros tendem a fechar as janelas dos transportes para evitar que o veículo seja inundado ou que os usuários se molhem a caminho do trabalho, por exemplo. A atitude traz consigo um risco alto de contaminação pelo novo coronavírus, como explica o presidente do Comitê de Biossegurança da Universidade do Estado do Pará, Pedro Vasconcelos. "Na verdade isso independe de estar chovendo ou não. Mas, com as janelas fechadas, as pessoas ficam respirando o mesmo ar sempre, que sai de pessoas dentro do ônibus, o que potencializa o risco de transmissão", afirma o infectologista.

Em um mundo ideal, Vasconcelos entende que os ônibus não deveriam andar lotados, pois, mesmo com o céu azul e as janelas abertas, as possibilidades de exposição dos passageiros são muito variadas. "Apesar do uso da máscara, todos pegam nos mesmos locais com as mãos, se esfregam umas nas outras para passar até a porta para descer. A maioria das pessoas que andam de ônibus não possuem transporte próprio e estão lá porque precisam", lamenta, ao lembrar que esta situação é uma tristeza do ponto de vista da saúde pública. A dica dele é reforçar os cuidados, como lavar as mãos com álcool em gel, usar sempre máscara e, se possível, até luvas. "Infelizmente, não há nada o que fazer além de saltar do ônibus e pegar chuva, o que é inviável. A recomendação seria não pegar ônibus na chuva, mas aqui em Belém isso é imprevisível e há chuvas longas. Nossos ônibus não possuem sistema de circulação de ar para esta situação. É muito difícil", conta ele.

Diarista, Gizelle Santos pega ônibus todos os dias. Acorda 4h, sai 5h45 de Icoaraci e chega 7h30 no trabalho, no bairro Batista Campos. "O ônibus já é sujo, com assentos horríveis e lotado, uma lata de sardinha. Chega fim do ano é esse calor infernal com tanta chuva e o povo fechando as janelas", desabafa. Ela conta que não abre mão da máscara, mas que após muito tempo com a janela fechada fica impossível mantê-la sobre o nariz. "A máscara é obrigatória, né? Não deixam entrar sem. Vejo sempre todo mundo usando, mas é claro que alguns abaixam para respirar, ainda mais quando chove. Eu sou uma. Como querem exigir isso de nós? Quem pede isso não anda de ônibus na chuva", diz ela, rindo. Ela conta que quando algum dos quatro filhos espirra do lado dela, ela se sente automaticamente culpada por sair todo dia para trabalhar. "Não tem outro jeito. Mas eu tomo meus cuidados. Só que o ônibus é tão cheio que o medo sempre fala mais alto", revela.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informa que já emitiu mais de 250 autuações para empresas de ônibus que não cumprem as recomendações estabelecidas para o combate ao vírus na capital. A SeMOB disse também que o transporte público do município está circulando com mais de 80% da frota em horários de pico, para uma demanda média de usuários de 70%, e que as linhas troncais estão circulando fora da canaleta do BRT para evitar aglomeração dentro das estações. A SeMOB entende que a frota só deve retornar a 100% quando as atividades escolares recomeçarem. Apesar dos temporais na cidade que obrigam os passageiros a fecharem as janelas dos ônibus, a SeMOB avalia que a população "deve fazer a sua parte já que muitos usuários embarcam no coletivo de máscara e depois retiram o acessório, que é fundamental para garantir a saúde em tempos de pandemia".