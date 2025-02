Isan chega ao Pará como parceiro da FGV e promete ensino de excelência

Belém ganhou um novo espaço de ensino de excelência com a inauguração do Instituto de Sociologia, Administração e Negócios (Isan), agora um polo conveniado da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na região Norte. O evento, realizado na noite desta quinta-​feira (30), na sede do instituto, no bairro da Cremação, reuniu diretores executivos, coordenadores, professores e acadêmicos para celebrar essa expansão educacional, que chega ao Pará oferecendo cursos de pós-graduação voltados para formação e capacitação executiva. Dentre os cursos ofertados, estão aqueles voltados para as áreas de projetos, gestão empresarial, saúde, finanças e direito.

O professor e vice-presidente da FGV, Clovis de Faro, foi um dos homenageados da noite, dando nome ao auditório da instituição. Em seu discurso, ele destacou a importância da presença da FGV na capital paraense.

Clovis de Faro, professor e vice-presidente da FGV. (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

“A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição exemplo para o país. Já completamos 80 anos e a presença se faz na educação, para poder levar conhecimento que é gerado nos eixos Rio-Paulo, onde temos nossas principais escolas. E a presença aqui em Belém do Pará é muito importante para nós, porque nós estamos seguindo uma tradição”, declarou.

O professor também pontuou a relevância dos MBAs oferecidos pela instituição. “Temos os nossos MBAs, que são nossos carros-chefes. São cursos gerados em Rio-São Paulo e levados para os nossos alunos de pós-graduação. São cursos que têm um ano e meio de duração. Os alunos, inclusive, são exigidos a escrever uma dissertação, para que mostrem o que realmente aprenderam”, explicou.

O Isan tem um histórico de mais de 25 anos como parceiro da FGV no Maranhão e agora amplia sua atuação para o estado do Pará. Cleide Lúcia Reis, fundadora do instituto, reforçou o compromisso com a qualidade educacional.

“Essa é a primeira instalação que nós temos do Isan no estado do Pará. Nós acreditamos muito porque já vinha sendo feito um trabalho pelo professor Antônio Carlos, e a gente vai dar sequência a isso com a qualidade FGV. Vamos expandir para os grandes projetos que têm, fazendo essas instalações voltadas para o treinamento, liderança, educação continuada, possível vinda de mestrado. Estamos muito dispostos a colaborar mais ainda com o crescimento e desenvolvimento dos líderes e profissionais aqui do mercado”, assegurou.

Cleide também ressaltou a equivalência dos cursos oferecidos em Belém aos ministrados no Rio de Janeiro. “É um divisor de águas, porque você faz o MBA da FGV, tanto aqui em Belém quanto no Maranhão, com o mesmo conteúdo, professores, e o certificado é emitido e registrado pela FGV Rio. Então, é como se você tivesse fazendo um curso no Rio de Janeiro, porém com valores regionalizados”, comentou.

Cleide Lúcia Reis. (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

Luiz Ernesto Migliora Neto, diretor-executivo da FGV responsável pela rede conveniada, detalhou as modalidades de ensino disponíveis no novo polo. “Vai ser uma continuidade do que já vinha sendo feito aqui pelo Ideal, com a oferta de vários tipos de MBAs, de projetos, gestão empresarial, de saúde, de finanças, controladoria e compliance”, celebrou.

Ele também destacou a diversidade de formatos disponíveis. “A gente hoje tem um modelo de negócio onde tem várias turmas acontecendo simultaneamente em vários lugares, o que permite que você tenha uma maior interação entre os estudantes. Temos cursos presenciais, à distância, que tanto podem ser ao vivo como pode ser o online tradicional. É uma gama de programas enorme”, apontou o diretor.

Presença estratégica no Norte

A FGV reforça sua presença no Norte do país com essa reestruturação. Alan Rabelo, superintendente da Rede Conveniada, explicou a missão da instituição. “A missão institucional da FGV é apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A gente tem certeza de que a gente faz um lindo trabalho acadêmico, mas, para esse trabalho chegar e cumprir a missão de apoiar nacionalmente esse desenvolvimento, a gente tem que estar nos lugares. E, por isso, existe uma rede de conveniadas que são nossos parceiros estratégicos que fazem a distribuição desse conhecimento. A gente sempre esteve presente em Belém e agora estamos passando por um processo de reestruturação. O Isan, que é nosso parceiro de longa data no Maranhão, passou a assumir as operações aqui em Belém, inicialmente, mas logo estaremos no interior do estado também”, adiantou o superintendente.

Nilson Júnior, diretor-executivo da FGV em Belém, reforçou essa intenção de interiorização. “Além de Belém, a gente pretende levar essa estrutura toda da Fundação Getúlio Vargas para o interior do estado, porque a gente sabe da dificuldade. É nossa missão hoje: capacitar aquelas pessoas que pretendem liderar as grandes empresas com conhecimento de alto nível e qualidade”, falou.

Nilson Júnior, diretor-executivo da FGV em Belém (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

Nilson também destacou a importância da nova unidade na capital paraense. “A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência de ensino e pesquisa que traduz em venda de cursos, MBA, mestrado e doutorado. E essa tradição toda nós estamos trazendo para o Norte, com novas instalações, que é para oferecer o que há de melhor aos nossos alunos aqui. Além de trazer para Belém, nós estamos disseminando o conhecimento de qualidade por todo o território do estado do Pará”, reconheceu.

Thais Marçal, coordenadora da pós-graduação lato sensu da FGV Rio, falou sobre a expectativa para esse novo momento. “A nossa expectativa é excelente. Nós estamos com instalações diferenciadas e também com projetos que têm tudo a ver com a realidade atual, como Direito Tributário, com enfoque na Reforma Tributária, que foi aprovada e vem sendo regulamentada; Direito Empresarial, Direito Civil e Processual Civil, que dá conta de grandes demandas da atualidade. Então, no cenário jurídico, a nossa expectativa é fazer uma contribuição que seja de impacto para Belém”, adiantou.

Foco no futuro e na COP 30

O evento também abordou temas relevantes para a atualidade, como o impacto da COP 30, que será sediada em Belém. O professor Fabrício Stocker, coordenador acadêmico do MBA em ESG da FGV, encerrou a noite com a palestra “Brasil e a COP 30: ESG como pilar para a transição sustentável competitiva”. Ele destacou a relevância dessa temática.

“A temática fala sobre o Brasil neste ano de COP, endereçando o Brasil à agenda ESG para um processo de transição para a competitividade maior, considerando não só o estado do Pará, mas, o Brasil na totalidade. Dentro de uma agenda de sustentabilidade e empresarial, a gente sabe que as empresas, os estados e as cidades estão buscando cada vez mais se adequar a algumas normas internacionais e também por conta de algumas emergências climáticas e sociais que estão acontecendo no mundo. E os olhos do mundo estão voltados hoje não somente para o Brasil, mas, especificamente, para o estado do Pará, para a região amazônica e para Belém, que vai sediar a COP”, frisou Stocker.

Fabrício Stocker, coordenador acadêmico do MBA em ESG da FGV (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)