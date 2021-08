Ipês começam a florar e colorem Belém na "Primavera Amazônica"

O colorido causado pela florada dos ipês já está embelezando as praças e ruas de Belém. Nativos do Brasil, os ipês são uma das plantas mais cultivadas no país tropical e costumam se adaptar a todos os ambientes. No Norte, o desabrochar das flores ocorre devido o clima mais seco, tipico do verão amazônico.

Geralmente, a florada dos ipês começa em junho, sendo junho e julho a vez dos roxos e rosas, que se estendem até setembro. Em agosto é a vez dos amarelos e em setembro tem início a florada dos brancos. Contudo, as datas podem sofrer alterações devido à influência do clima, que é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução.

A época em que as plantas dão só flores é determinada pelo fotoperíodo, que é a quantidade de horas de luz que ela irá receber durante o dia, associado a outros fatores, incluindo, por exemplo, a temperatura e a precipitação. Antes de florescer, as folhas caem e as árvores ficam tão secas que parecem não ter vida. É o que explica Luiz Augusto Silva de Sousa, professor de floricultura e paisagismo da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

"Os ipês fazem parte de um grupo de mais de 250 mil espécies de plantas que possuem flores, frutos e sementes protegidas, conhecidas como angiospermas, e esta característica de possuir flor atrativa, coloridas e cheirosa são características mais evoluídas, na busca de sua reprodução e perpetuação das espécies. Então a floração são fases dentro do desenvolvimento reprodutivo de todos os vegetais e com os ipês não poderia ser diferente", explica Luiz Augusto.

Outra curiosidade é que as floradas costumam durar, em média, uma semana, e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. No caso do amarelo, por exemplo, pode se estender por até 10 dias e tem duas edições: uma após a do roxo, aproximadamente em julho, e outra em setembro, quando se anuncia a chegada da temporada de chuva.

"É o suficiente para que todas as flores sejam emitidas e fecundadas pelos polinizadores, principalmente abelhas. Logo após a fecundação, a flor é cai da árvore e início o desenvolvimento do fruto em forma de uma vagem que contém no seu interior dezenas de sementes aladas (tipos de asas que ajuda e serem carregadas pelo vento). A floração dura uma semana pois nem todas flores se abrem ao mesmo tempo, a medida que vão atingindo sua maturidade, as mesmas vão se abrindo para a chegada dos polinizadores", ressalta o professor.

As principais espécies de ipês plantadas em Belém, conclui Luiz Augusto, são: ipê amarelo (Handroanthus serratifolius); ipê rosa (Handroanthus heptaphyllus) e ipê branco (Handroanthus roseoalbus). O Ipê amarelo tem uma madeira mais pesada, dura e o crescimento mais lento do que os outros, mas as flores são muito parecidas.