Interrupção no abastecimento de água em bairros de Belém é adiada; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, na tarde desta quarta-feira (7), que o serviço de hoje para a troca na rede de abastecimento foi adiado. Assim, não haverá interrupção no fornecimento de água no período noturno.

A programação para os serviços da próxima quinta-feira (8) seguem normalmente.

Veja os bairros:

- Pedreira;

- Telégrafo;

- Sacramenta;

- Marco;

- Barreiro;