Internet gratuita: pontos de wi-fi são disponibilizados em praça de Belém; veja qual

Os primeiros pontos de wi-fi grátis foram instalados em uma praça da capital paraense. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Tecnologia e Informação de Belém (Cinbesa), permitirá que várias pessoas tenham acesso à internet gratuita por meio do aparelho celular. Para iniciar essa ação que leva conectividade à população em logradouros públicos, os pontos de wi-fi foram instalados na praça Dom Mário Vilas Boas, no conjunto Marex, no bairro Val-de-cans.

Para atender a demanda da comunidade de maneira eficaz, os dois pontos foram instalados por meio de fibra óptica. Cada um deles permitirá mais de 500 acessos simultâneos.

Como acessar

Para fornecer a internet gratuita no celular dos moradores, a prefeitura vai instalar placas com QRCode em alguns locais da praça, onde será possível apontar a câmera do aparelho para o QR Code e acessar o link da plataforma do Conecta Belém. Após esse passo, basta colocar o e-mail de identificação.

Qualidade para todos

“Estamos colocando a internet livre de qualidade para todos, em torno da praça, para acesso de toda a comunidade, sejam os comerciantes, seja o pessoal do lazer, o pessoal que mora em torno para poder estudar, poder ter algum tipo de inclusão digital”, explicou o presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo.

Já foram colocados os dois rádios nos postes e, segundo a Cinbesa, até esta quarta-feira (11), será realizado o teste final para logo liberar o acesso. Esse é o primeiro dos 100 pontos que receberão internet livre da Prefeitura de Belém. As praças Batista Campos, da República, além de diversas praças na periferia da cidade receberão o wi-fi.