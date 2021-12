Internado em São Paulo, Duciomar pode ser extubado neste domingo (12)

O ex-prefeito Duciomar Costa, 66 anos, acometido de pneumonia há 9 dias e que luta contra Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há 6 anos, foi transferido para um hospital em São Paulo na madrugada deste sábado (11) e poderá ser extubado neste domingo (12). De acordo com a médica e sobrinha de Duciomar, Aranda Haber, tudo depende dos resultados dos exames que ele fez para se ter uma avaliação mais abrangente do estado do paciente. As últimas informações apontam que ele apresenta estado de saúde estável. Antes da transferência, o paciente tinha quadro pulmonar delicado.

Aranda destacou que Duciomar foi transferido de Belém para a capital paulista nas primeiras horas deste sábado (11) e chegou em São Paulo às 7h. "Para a viagem, ele teve de ser sedado e, agora, se vai definir, a partir dos exames, se ele pode se extubado", destacou a médica que monitora o estado do familiar dela. Antes da transferência, a equipe médica estava reduzindo os parâmetros respiratórios do paciente, os quais tiveram que ser aumentados por causa do deslocamento do ex-gestor municipal.

Ainda nesta semana, Aranda Haber deverá seguir para São Paulo a fim de acompanhar mais de perto o tratamento de Duciomar. Antes da transferência do Hospital Adventista de Belém, o paciente estava sendo atendido com três antibióticos e um antifúngico. No entanto, de ontem (10) para este sábado (11), foi retirado o antifúngico.

A reportagem integrada de O Liberal permanece apurando informações sobre o estado do ex-prefeito Duciomar Costa. A qualquer momento, novas informações sobre o assunto.