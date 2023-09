Integrantes do Casa Dia fazem novo protesto cobrando manutenção e segurança para o espaço

Integrantes do Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas "Casa Dia", realizam um novo protesto na manhã desta quinta-feira (28), em frente à sede do espaço, na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Os manifestantes cobraram da Prefeitura de Belém mais segurança e manutenção para o loal, que É administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Os manifestantes explicaram que o Casa Dia sofreu três assaltos em um período de 45 dias. Foram levados computadores, data show e outros equipamentos que são necessários para manter o atendimento na unidade.

No local, manifestantes também falaram sobre a falta de manutenção do Casa Dia. "Estamos com poucos arcondicionados e ventiladores funcionando precariamente aqui", disse Naldo Silva, paciente de 49 anos, que é atendido pelo espaço. "Tem paciente mais grave, cadeirante que precisa de um atendimento mais adequado. É indignante para nós essa realidade". completou.

Segundo Naldo, que faz parte da Casa de Missão da Pastoral da Aids, há quatro meses a unidade vem sofrendo constantes furtos. "Nós queremos a segurança de volta no local. O nosso medo é que os furtos e roubos continuem e os serviços sejam paralisados por falta de estrutura", disse.

Por conta dos constantes furtos, apenas 30% dos profissionais permanecem fazendo o atendimento aos pacientes. Segundo Naldo, o assalto mais recente no "Casa Dia" ocorreu no último domingo (24). "Nós não queremos mais reuniões. Queremos agora, a resolução desses problemas", finalizou Naldo.

A equipe da redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento para a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e aguarda retorno.

Atendimento

O Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia), localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 3371, bairro da Sacramenta, atende pacientes do vírus HIV/Aids que são diagnosticados na rede municipal de saúde (Atenção Básica) e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), em Belém.