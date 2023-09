Casa Dia, da Prefeitura de Belém, é alvo da ação de ladrões pela terceira vez em 45 dias

Pela terceira vez em menos de 45 dias, o Centro em Atenção em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia), da Prefeitura de Belém, foi alvo da ação de ladrões. Desta vez, os ladrões furtaram computadores, bebedouro e outros objetos de uso diário de servidores e usuários.

A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (25). O Casa Dia é um espaço público de acolhimento e tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS. E atende pacientes do vírus HIV/Aids que são diagnosticados na rede municipal de saúde (atenção básica) e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Belém. Se o resultado é positivo, o usuário é encaminhado e matriculado automaticamente no Casa Dia. São mais de 14 mil pessoas que dependem do serviço para sobreviver.

Em entrevista à Redação Integrada, Cledson Sampaio, ativista da RNP+PARÁ(Rede Estadual de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS), comentou o assunto. “Infelizmente, o que se esperava aconteceu novamente. O Casa Dia, casa especializada para tratamento do HIV/AIDS), foi furtado pela pela terceira vez em menos de 45 dias”, disse Cledson.

O primeiro furto ocorreu em 21 de agosto. E a RNP+PARÁ (Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, núcleo Pará), Fórum Paraense de ONGS/Aids, Redes+, Coletivos, Hepatites Virais e Tuberculose, além de outros movimentos sociais, se reuniram com a gestão municipal (direção do Casa Dia, direção do Departamento de Ações em Saúde/Sesma e direção das casas especializadas/Sesma) para amplo debate e tentar solucionar problemas, como o da segurança do casa dia que, há quatro meses, estava sem equipe de segurança no local.

“A segunda reunião foi realizada na Sesma e promessas foram feitas, mas não solucionado os problemas", afirmou. O segundo furto ocorreu dia 18 de setembro. “A situação precisa mudar até porque Belém recebe quase R$ 1 milhão por ano do Ministério da Saúde para a política de Aids de Belém”, disse.