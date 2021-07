Integração dos sistemas BRTs foi tema de reunião entre Governo do Estado e Prefeitura de Belém

A integração do sistema de transporte na Região Metropolitana de Belém foi tema de uma reunião realizada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém, na tarde da última quinta-feira (22).

Na ocasião, a diretoria do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) apresentou a prefeitura municipal a proposta de criação de um convênio de cooperação técnica para a elaboração de um plano de trabalho envolvendo a área de infraestrutura, operação e regulamentação da integração.

O convênio prevê a ligação de mais de 10 quilômetros em apenas um sistema, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com o NGTM.

“Essa cooperação é importante porque cria um ambiente institucional para que Estado e Prefeitura discutam todas as questões que precisam ser superadas visando a integração dos sistemas”, afirma o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor-geral do núcleo.

Durante a reunião também foi debatido a respeito da atuação dos sistemas BRTs (Belém e Metropolitano). O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou o interesse da atual administração na integração, com o objetivo de beneficiar a população de Belém, assim como dos municípios de Ananindeua e Marituba.

“É viável estabelecer um planejamento que integre os sistemas municipal e metropolitano. Infelizmente, no início de tudo, essas obras foram planejadas de forma separadas, por isso existe uma perspectiva de funcionamento de cada um”, pontuou.

Na análise da superintende da Semob, Ana Valéria Borges, o usuário do transporte público será o maior beneficiado. “O que estamos vendo é como ajustar, da melhor forma possível, a função transporte que afeta a vida do município de Belém e de toda a região metropolitana, conjugando os projetos para que os usuários tenham mais opção e mais qualidade no transporte”, acrescentou.