Instituto Tecnológico Vale abre vaga para bolsa de pesquisa

O Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS) abriu vaga para bolsa de pesquisa na temática de Bioinformática. A bolsa de estudos é válida para pesquisadores que estejam em Belém e tem duração de 8 meses, prazo que pode ser prorrogável por mais 12 meses. A bolsa tem o valor de R$ 6.242,40 ou R$ 9.046,80, a depender do nível de qualificação.

Os candidatos devem ter formação básica em ciências da computação, biologia ou áreas afins, com qualificação na área de bioinformática e pelo menos 4 anos de experiência comprovada após a obtenção do diploma de graduação.

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 9 de junho. Para conferir o edital completo e mais informações, basta acessar o site

Sobre o ITV:

Com 14 anos de atuação, por meio do ITV, foram mais de R$ 800 milhões investidos em pesquisas. São mais de 1900 publicações produzidas, 260 pessoas treinadas para Mestrado, mais de 300 bolsas de estudo concedidas e 170 pesquisadores e bolsistas, junto com mais de 20 instituições como universidades, envolvidos na busca por soluções tecnológicas e científicas para enfrentar os desafios da sustentabilidade e para as futuras gerações.