Instituto promove ação ambiental neste sábado em Belém

Uma ação de educação ambiental foi realizada na manhã deste sábado (23), na avenida Rômulo Maiorana, próximo à travessa Barão do Triunfo. A iniciativa foi do Instituto Alachaster, em parceria com o movimento Canteiros Verdes, que montou no local um ponto de coleta de resíduos recicláveis, além de oferecer orientações sobre destinação correta do lixo à população.

Durante o trabalho, o ecoponto recebeu materiais como papel, plástico, metal, vidro, material de escritório, óleo e lixo eletrônico.

Calos Nadabe, técnico em Meio Ambiente do Instituto Alachaster, o objetivo principal da iniciativa é destinar corretamente o lixo reciclável produzido pelos moradores de Belém e região.

“Em qualquer lugar que tu vá sempre vais ver um resíduo reciclável no chão, na vala. Então a gente trás essa proposta para que a própria população se conscientize que tem como destinar corretamente os seus materiais. O ecoponto pretende trazer essa nova cultura para cidade, fazendo dela um lugre melhor, afirmou.

O técnico em Meio Ambiente explica que o projeto também visa na economia circula para quem descarta papel, plástico e metal. “Nós recebemos o material e repassamos para parceiros e esses parceiros retornam para gente em forma de dinheiro, esses valores a gente repassa para os doadores por meio do aplicativo É Dinheiro Social. Na plataforma a pessoa pode pagar boletos, ou ir diretamente a nossa loja Aldeia Verde trocar por qualquer produto. Assim também

Para a dona de casa Francisca da Cruz fazer a destinação correta do lixo é fundamental. Ela levou mais de 80 garrafas de vidro até o ponto de coleta. "Na minha casa eu separo tudo, papelão, o plástico, o vidro. Eu tenho uma preocupação quanto a isso. A gente tem que pensar que o planeta é maior do que se vê. É uma ação simples, mas que pode causar transformação, o planeta agradece".

A ação ocorre quinzenalmente, sempre de 8h à 12h.