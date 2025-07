Instituto Confúcio da Uepa abre inscrições para cursos gratuitos de Mandarim e Chinês para Negócios

Os interessados em iniciar os aprendizados em Mandarim e Chinês para Negócios poderão se inscrever em cursos gratuitos dos idiomas, oferecidos pelo Instituto Confúcio da Universidade do Estado do Pará (Uepa). As aulas são presenciais, com professores nativos, na sede do Instituto, em Belém. As inscrições acontecem entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, conforme o curso escolhido. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Serão ofertadas 120 vagas para o curso de mandarim, com 85 vagas reservadas aos alunos, docentes e servidores da UEPA; 20 vagas para alunos do ensino médio; 10 vagas para estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e 5 vagas para a comunidade externa. Já para o curso de chinês para negócios, serão 20 vagas, estas destinadas a alunos, docentes e servidores da Universidade do Estado do Pará – UEPA e comunidade em geral.

Curso de mandarim

As inscrições para o curso de Mandarim serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico , no horário de 9h do dia 21 de julho de 2025 até as 17h do dia 22 de julho de 2025. O curso será ministrado de forma presencial no Instituto Confúcio na UEPA (Travessa Dom Pedro I, 519, Umarizal) por professores nativos chineses.

Confira os horários disponíveis:

Turma 1

Terça e quinta, das 10h30 às 12h

Turma 2

Terça e quinta, das 14h às 15h30

Turma 3

Terça e quinta, das 15h30 às 17h

Turma 4

Segunda e quarta, das 15h30 às 17h

Cronograma

Prazo de Inscrição – de 9h do dia 21/07 até as 17h do dia 22/07/2025.

Prazo de resposta do Instituto Confúcio na Uepa por e-mail – de 28 a 29/07/25 (somente por e-mail);

Início das aulas – 04/08/25.

Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Instituto Confúcio via e-mail institutoconfucio@uepa.br ou pelo WhatsApp (91) 98895-2256.

Curso de Chinês para Negócios

Para participar do curso de chinês para negócios, o pré-requisito é ter cursado os níveis 1 e 2 de mandarim ou apresentar o certificado HSK 1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico , no horário de 9h do dia 23 de julho de 2025 até as 17h do dia 24 de julho de 2025. O curso será ministrado de forma presencial no Instituto Confúcio na UEPA (Travessa Dom Pedro I, 519, Umarizal) por professores nativos chineses.

Confira os horários disponíveis:

Turma 1 - Chinês para Negócios

Terça e quinta, das 15h30 às 17h

Cronograma

Prazo de Inscrição – de 9h do dia 23/07 até às 17h do dia 24/07/2025.

Prazo de resposta do Instituto Confúcio na Uepa por e-mail – de 30 a 31/07/25 (somente por e-mail);

Início das aulas – 05/08/25

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades