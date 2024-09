Instituto Banco Vermelho fecha parceria em Belém para reforçar combate ao feminicídio

A Prefeitura de Belém assinou, nesta sexta-feira (13), um convênio com a Universidade da Amazônia (Unama) e Instituto Banco Vermelho (IBV) como forma de promover conscientização sobre o feminicídio e a violência contra a mulher, criando na cidade espaços de diálogo, educação e prevenção. A assinatura no Palácio Antônio Lemos. A assinatura foi realizada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a reitora da Unama, Betânia Fidalgo e o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, além do embaixador em Belém do Instituto Banco Vermelho, Sérgio Murilo.

A parceria vai proporcionar ações itinerantes em praças e escolas municipais com o intuito de levar informações sobre a violência contra mulher e mostrar as formas de evitar e denunciar. “Esse convênio expressa um compromisso em realizar políticas integradas para combater o feminicídio. Isso fortalece a rede de proteção contra as mulheres, por meio de conscientização e denúncia”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A imagem que simboliza a parceria com o IBV é um grande banco vermelho que já foi instalado na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha. Trata-se de uma intervenção urbana contendo frases e o número 180, contato para denúncias de violência contra a mulher. “Estamos iniciando na praça Felipe Patroni, mas depois ele estará em outras praças. Esse banco vermelho na praça vai chamar atenção das pessoas e elas terão toda a oportunidade para se conscientizar e aprender”, explicou a reitora da Unama.

Para o embaixador do IBV em Belém, Sérgio Murilo, é de grande importância a chegada do instituto em Belém. “Ter essas parcerias importantes com a prefeitura e com a Unama mostra a força do nosso trabalho”, comentou.

O IBV é uma entidade brasileira. Com fundação e início das suas atividades em novembro de 2023. Sua principal missão é a luta pelo feminicídio zero, o IBV atua nacionalmente para engajar a sociedade civil e o poder público no enfrentamento à violência de gênero por meio de iniciativas de intervenção e ocupação urbana, projetos educativos, ações culturais e campanhas de mobilização, entre outras atividades. O IBV já está presente em 11 estados brasileiros.