Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Instituto Ação Pensando Bem realiza manhã de evangelização para ajudar creches em Belém

O evento ocorrerá no próximo sábado (13) na sede da instituição na travessa Quintino Bocaiúva

O Liberal
fonte

O evento é direcionado aos integrantes do grupo e tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de kits de lanches, compostos por biscoito, suco, iogurte e achocolatado, por exemplo, que serão doados a duas creches da capital. (Reprodução)

No próximo sábado (13), o Instituto Ação Pensando Bem (IAPB) realiza uma manhã de evangelização em sua sede, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.423, em Belém. O encontro terá momentos de oração, músicas do Círio de Nazaré e reflexões sobre os símbolos da festa, como a camisa.

O evento é direcionado aos integrantes do grupo e tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de kits de lanches, compostos por biscoito, suco, iogurte e achocolatado, por exemplo, que serão doados a duas creches da capital.

Com 20 anos de história, o IAPB atua há 15 promovendo ações solidárias como esta. Segundo a presidente do instituto, Carmem Peixoto, a iniciativa está ligada à fé, à devoção e ao compromisso cristão. “Nossa camisa do Círio este ano foi feita especialmente com o manto em Vitória-Régia, ressaltando a importância de cuidarmos do meio ambiente. Fazemos a camisa do Círio e as vendemos. A renda é revertida para o lanche das crianças no Natal”, destacou.

Ao longo da trajetória, o instituto já reformou creches em Vigia, Icoaraci e Belém, além de abrigos, construiu um centro educativo em Portel, contribuiu com a reforma da igreja de Salinas (Farol Velho) e apoiou a Fazenda da Esperança, em Santarém.

Carmem também destacou a dimensão espiritual da festa. “O Círio de Nazaré está muito ligado à vivência da fé, ao testemunho e à devoção. O cristão participa como alguém que manifesta publicamente sua crença em Jesus Cristo e sua devoção à Virgem Maria, mãe que conduz os fiéis até o Filho”, disse.

Para ela, o Círio é também um momento de encontro comunitário. “A festa é um momento para expressar gratidão, pedir intercessão e renovar a confiança em Maria, reconhecendo-a como exemplo de humildade, obediência e amor a Deus. O Círio é encontro do povo de Deus, fortalecendo a fé coletiva e cultivando a fraternidade”, comentou.

A presidente ressaltou ainda o caráter evangelizador da entrega das camisas. “Aproveitamos o ato para mostrar que a presença do cristão na festa é um testemunho vivo, que pode inspirar outros a se aproximarem de Deus. Muitas pessoas são tocadas pela fé popular, pelos gestos de penitência e pelas expressões de amor à Mãe de Jesus”, falou.

Para Carmem Peixoto, participar do Círio é renovar o compromisso de fé. “O Círio é mais que um momento festivo. A participação convida o cristão a viver o Evangelho no dia a dia, levando a fé da procissão para a vida concreta. Somos chamados a participar não apenas como espectadores, mas como peregrinos da fé, celebrando Maria como mãe que conduz sempre a Jesus”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

instituto ação pensando bem
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação anuncia novos investimentos no IFPA e entrega certificados do Pronatec em Belém

Investimentos somam R$ 180 milhões e incluem expansão do IFPA, retomada de obras e criação de linha de microcrédito para egressos do Pronatec

10.09.25 20h33

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.09.25 9h19

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque da Residência em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Residência, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam por perto

08.09.25 16h31

Desfile 7 de setembro - geral

MAIS LIDAS EM BELÉM

ATO POLÍTICO

Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

Deputados do PL e cidadãos expressam críticas ao judicialismo e pedem liberdade e justiça

07.09.25 10h48

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne milhares de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reuniu autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

07.09.25 10h36

PARÁ

Nova lei regulamenta atividade de batedores artesanais de açaí no Pará

O principal objetivo da legislação é assegurar a qualidade do produto consumido diariamente por milhares de paraenses

08.09.25 19h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda