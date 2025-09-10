Instituto Ação Pensando Bem realiza manhã de evangelização para ajudar creches em Belém

No próximo sábado (13), o Instituto Ação Pensando Bem (IAPB) realiza uma manhã de evangelização em sua sede, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.423, em Belém. O encontro terá momentos de oração, músicas do Círio de Nazaré e reflexões sobre os símbolos da festa, como a camisa.

O evento é direcionado aos integrantes do grupo e tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de kits de lanches, compostos por biscoito, suco, iogurte e achocolatado, por exemplo, que serão doados a duas creches da capital.

Com 20 anos de história, o IAPB atua há 15 promovendo ações solidárias como esta. Segundo a presidente do instituto, Carmem Peixoto, a iniciativa está ligada à fé, à devoção e ao compromisso cristão. “Nossa camisa do Círio este ano foi feita especialmente com o manto em Vitória-Régia, ressaltando a importância de cuidarmos do meio ambiente. Fazemos a camisa do Círio e as vendemos. A renda é revertida para o lanche das crianças no Natal”, destacou.

Ao longo da trajetória, o instituto já reformou creches em Vigia, Icoaraci e Belém, além de abrigos, construiu um centro educativo em Portel, contribuiu com a reforma da igreja de Salinas (Farol Velho) e apoiou a Fazenda da Esperança, em Santarém.

Carmem também destacou a dimensão espiritual da festa. “O Círio de Nazaré está muito ligado à vivência da fé, ao testemunho e à devoção. O cristão participa como alguém que manifesta publicamente sua crença em Jesus Cristo e sua devoção à Virgem Maria, mãe que conduz os fiéis até o Filho”, disse.

Para ela, o Círio é também um momento de encontro comunitário. “A festa é um momento para expressar gratidão, pedir intercessão e renovar a confiança em Maria, reconhecendo-a como exemplo de humildade, obediência e amor a Deus. O Círio é encontro do povo de Deus, fortalecendo a fé coletiva e cultivando a fraternidade”, comentou.

A presidente ressaltou ainda o caráter evangelizador da entrega das camisas. “Aproveitamos o ato para mostrar que a presença do cristão na festa é um testemunho vivo, que pode inspirar outros a se aproximarem de Deus. Muitas pessoas são tocadas pela fé popular, pelos gestos de penitência e pelas expressões de amor à Mãe de Jesus”, falou.

Para Carmem Peixoto, participar do Círio é renovar o compromisso de fé. “O Círio é mais que um momento festivo. A participação convida o cristão a viver o Evangelho no dia a dia, levando a fé da procissão para a vida concreta. Somos chamados a participar não apenas como espectadores, mas como peregrinos da fé, celebrando Maria como mãe que conduz sempre a Jesus”, finalizou.