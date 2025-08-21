Capa Jornal Amazônia
Instituto Ação Pensando Bem inaugura sede própria em Belém com homenagem ao Ministério Público

A presidente do Instituto, Carmen Peixoto, destacou que a nova fase representa um marco para a instituição

Bruna Lima
fonte

O Instituto Ação Pensando Bem atua em diferentes frentes no Pará, como distribuição de alimentos, apoio a crianças e adolescentes em situação de risco. (Claudio Pinheiro / O Liberal)

O Instituto Ação Pensando Bem (APB) inaugurou nesta quinta-feira (21), em Belém, sua nova sede localizada na travessa Quintino Bocaiúva, bairro de Nazaré. Com 21 anos de atuação em ações de solidariedade pelo Pará, a entidade passa a contar com um espaço fixo para concentrar atividades, reuniões e também uma galeria que retrata sua história.

A presidente do Instituto, Carmen Peixoto, destacou que a nova fase representa um marco para a instituição, que ao longo de mais de duas décadas já realizou iniciativas como construção de creches, reformas de abrigos e distribuição de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nós já fizemos várias ações, desde a construção de creches e abrigos até doações em municípios como Portel e Vigia. Todas as quartas-feiras oferecemos refeições a moradores de rua em Belém. Agora, com a sede própria, vamos reunir nossa história, manter uma estrutura fixa de trabalho e receber autoridades e parceiros”, afirmou.

A sede recebeu o nome do procurador-geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, em reconhecimento às parcerias firmadas entre o Instituto e o Ministério Público. Entre as ações conjuntas estão doações de roupas para crianças e adolescentes de Portel, arrecadação de alimentos durante a corrida do MP e iniciativas de conscientização ambiental em municípios como Salinópolis, além de atividades programadas para a COP30.

“O Ministério Público tem que estar onde estão as pessoas mais vulneráveis. Para nós é gratificante poder colaborar em ações que transformam a vida da população. Receber essa homenagem foi uma surpresa, mas também aumenta a nossa responsabilidade em seguir ajudando”, disse Tourinho.

Segundo Carmen Peixoto, a aproximação com o Ministério Público fortalece a atuação do Instituto, que já mantém parceria antiga também com o Tribunal de Justiça do Estado.

“O procurador Alexandre foi muito importante para que o Ministério Público caminhasse junto conosco. Ele é o padrinho da nossa nova sede”, ressaltou.

O Instituto Ação Pensando Bem atua em diferentes frentes no Pará, como distribuição de alimentos, apoio a crianças e adolescentes em situação de risco, reformas de instituições sociais e ações de educação ambiental.

