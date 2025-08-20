Capa Jornal Amazônia
Instituto Ação Pensando Bem inaugura nova sede em Belém

A inauguração também terá a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da desembargadora Célia Pinheiro, que receberá a doação de 400 absorventes, destinados a uma ação voltada para mulheres

O Liberal
fonte

Instituto Ação Pensando Bem inaugura nova sede em Belém. (Reprodução / Instagram / @grupo_apb)

O Instituto Ação Pensando Bem (APB), que há 20 anos realiza ações de caridade em todo o Pará, inaugura sua nova sede nesta quinta-feira, 21, a partir das 16h30, na travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.423, em Belém. A mudança marca uma nova fase da entidade, que atua desde a distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade até mutirões de limpeza em praias do estado.

O novo espaço contará com uma galeria de fotos que retrata a trajetória do Instituto ao longo das últimas duas décadas. A presidente do APB, Carmem Peixoto, destacou a importância do momento.

“Nós temos 50 integrantes, mais 50 colaboradores. Nós já fizemos várias obras, como reforma de creches, reforma de asilos, além de distribuir comida nas ruas toda quarta-feira. É um legado muito grande e muito especial”, afirmou.

A inauguração também terá a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da desembargadora Célia Pinheiro, que receberá a doação de 400 absorventes, destinados a uma ação voltada para mulheres.

 

Instituto Ação Pensando Bem inaugura nova sede em Belém
