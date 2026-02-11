Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições seguem abertas para o 4º Retiro de Carnaval da Basílica Santuário de Nazaré

Durante os três dias de retiro, os inscritos participarão de adoração, missas, momentos de brincadeiras e convivência

O Liberal
fonte

O encontro é promovido pelos Padres Barnabitas e tem como objetivo a união das pessoas com Jesus. (Divulgação)

Seguem abertas as inscrições para a quarta edição do retiro espiritual de Carnaval da Basílica Santuário de Nazaré, que acontecerá nos dias 13,14 e 15 de fevereiro, no Centro Social de Nazaré. No dia 14, a imagem peregrina vai participar. O cadastro pode ser feito pelo link .

Com o tema "Ai de mim se eu não evangelizar!”, o retiro é totalmente gratuito, e aberto a todo o público, independente da idade. Os participantes farão várias atividades dedicadas à imersão espiritual em prol de um encontro pessoal com Jesus.

O encontro é promovido pelos Padres Barnabitas e tem como objetivo a união das pessoas com Jesus, para que encontrem suas vocações missionárias, além de atentarem-se aos sentimentos e permitirem-se à introspecção e reclusão para identificarem suas inquietações.

Durante os três dias de retiro, os inscritos participarão de adoração, missas, momentos de brincadeiras e convivência.

Confira o roteiro:

13/02 -

– Abertura do retiro com a Missa na Basílica Santuário de Nazaré – 18h00

– Credenciamento e Karaokê com grupo de jovens  – 19h00

 

14/02 -

 – Acolhida – 08h00

– Teatro – O revolucionário de Deus – SAMZ Carta I – 09h00

– Lanche – 10h30

– Momento de pregação: “Cair para enxergar: O despertar de Saulo e a ousadia missionária de Paulo” – 11h00

– Almoço – 12h00

– Teatro – 14h00

– Lanche – 15h00

– Momento de pregação: “Com Maria: o fervor que reforma o coração” – 15h30

–  Momento de Louvor – 16h00

– Pregação: “Chamados de Deus: não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna” – 17h00

 

15/02 –

– Acolhida – 08h00

– Momento de oração: “Eucaristia, o alimento dos Fortes” – 09h00

– Adoração ao Santíssimo – 10h00

– Almoço – 12h00

– Momento de oração: “Uma santa Quaresma: conversão que gera uma vida nova” – 14h30

– Intervalo – 15h10

– Nazaré Fest Music – 15h30

– Missa de encerramento do Retiro na Basílica de Nazaré – 18h00

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
