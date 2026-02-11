Inscrições seguem abertas para o 4º Retiro de Carnaval da Basílica Santuário de Nazaré
Durante os três dias de retiro, os inscritos participarão de adoração, missas, momentos de brincadeiras e convivência
Seguem abertas as inscrições para a quarta edição do retiro espiritual de Carnaval da Basílica Santuário de Nazaré, que acontecerá nos dias 13,14 e 15 de fevereiro, no Centro Social de Nazaré. No dia 14, a imagem peregrina vai participar. O cadastro pode ser feito pelo link .
Com o tema "Ai de mim se eu não evangelizar!”, o retiro é totalmente gratuito, e aberto a todo o público, independente da idade. Os participantes farão várias atividades dedicadas à imersão espiritual em prol de um encontro pessoal com Jesus.
O encontro é promovido pelos Padres Barnabitas e tem como objetivo a união das pessoas com Jesus, para que encontrem suas vocações missionárias, além de atentarem-se aos sentimentos e permitirem-se à introspecção e reclusão para identificarem suas inquietações.
Durante os três dias de retiro, os inscritos participarão de adoração, missas, momentos de brincadeiras e convivência.
Confira o roteiro:
13/02 -
– Abertura do retiro com a Missa na Basílica Santuário de Nazaré – 18h00
– Credenciamento e Karaokê com grupo de jovens – 19h00
14/02 -
– Acolhida – 08h00
– Teatro – O revolucionário de Deus – SAMZ Carta I – 09h00
– Lanche – 10h30
– Momento de pregação: “Cair para enxergar: O despertar de Saulo e a ousadia missionária de Paulo” – 11h00
– Almoço – 12h00
– Teatro – 14h00
– Lanche – 15h00
– Momento de pregação: “Com Maria: o fervor que reforma o coração” – 15h30
– Momento de Louvor – 16h00
– Pregação: “Chamados de Deus: não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna” – 17h00
15/02 –
– Acolhida – 08h00
– Momento de oração: “Eucaristia, o alimento dos Fortes” – 09h00
– Adoração ao Santíssimo – 10h00
– Almoço – 12h00
– Momento de oração: “Uma santa Quaresma: conversão que gera uma vida nova” – 14h30
– Intervalo – 15h10
– Nazaré Fest Music – 15h30
– Missa de encerramento do Retiro na Basílica de Nazaré – 18h00
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA