Inscrições para o novo vestibular da Fibra estão abertas; saiba mais

As inscrições para o novo vestibular do Centro Universitário Fibra 2026.1 estão abertas, com mais de 1.000 vagas distribuídas em 14 cursos de graduação. A prova será realizada no dia 18 de janeiro. Entre os cursos disponíveis estão: Administração, Direito, Letras, Nutrição, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, História, Odontologia, Serviço Social, Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem e Farmácia.

O processo de inscrição segue aberto até o dia 16 deste mês e deve ser realizado exclusivamente pelo site fibrapara.edu.br. A Fibra destaca ainda sua infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e metodologias de ensino que integram teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma formação sólida e alinhada às exigências profissionais.

