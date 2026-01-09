Inscrições para o novo vestibular da Fibra estão abertas; saiba mais
O processo seletivo é destinado a candidatos que desejam ingressar no ensino superior em uma instituição consolidada, com foco na qualidade acadêmica, inovação e formação profissional
As inscrições para o novo vestibular do Centro Universitário Fibra 2026.1 estão abertas, com mais de 1.000 vagas distribuídas em 14 cursos de graduação. A prova será realizada no dia 18 de janeiro. Entre os cursos disponíveis estão: Administração, Direito, Letras, Nutrição, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, História, Odontologia, Serviço Social, Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem e Farmácia.
O processo de inscrição segue aberto até o dia 16 deste mês e deve ser realizado exclusivamente pelo site fibrapara.edu.br. A Fibra destaca ainda sua infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e metodologias de ensino que integram teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma formação sólida e alinhada às exigências profissionais.
Serviço
Inscrições: podem ser feitas até 16 de janeiro.
Onde se inscrever: fibrapara.edu.br
Data da prova: 18 de janeiro.
