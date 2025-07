Inscrições do Fies para o 2º semestre começam nesta segunda-feira (14); veja onde se inscrever

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 2º semestre deste ano começam nesta segunda-feira (14) e seguem até o dia 18 de julho. De forma gratuita, os interessados devem se inscrever exclusivamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta segunda metade de 2025, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), (MEC) ofertou 44.867 vagas.

Segundo o edital, a classificação do processo seletivo é feita de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Os estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil são prioridade.

O resultado dos candidatos pré-selecionados na chamada única será divulgado no dia 29 de julho. Em seguida, os estudantes aprovados devem complementar a inscrição até o dia 1º de agosto, por meio do Fies Seleção. Os candidatos que não constarem na chamada única ainda concorrem na pré-seleção da lista de espera das vagas não ocupadas, que ocorrerá de 5 de agosto a 19 de setembro. O preenchimento da lista de espera é realizado automaticamente.

Os interessados em se inscrever no processo seletivo devem cumprir os seguintes requisitos:

ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010;

ter a média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

não ter sido candidato “treineiro” no Enem;

ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

O processo seletivo veda a concessão de novo financiamento do Fies ao candidato que não tenha quitado o financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo; ou que se encontre em período de utilização do financiamento.

Fies Social e vagas afirmativas

O processo seletivo destina 50% das vagas ao Fies Social, lançado em 2024. Essas vagas são destinadas a candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nesses casos, a contratação do financiamento é integral.

O edital estabelece que será aplicado – tanto às vagas do Fies Social quanto às demais vagas – um percentual para o preenchimento de vagas por estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e por pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população na unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fundo de Financiamento Estudantil

Criado em 2001, o programa é uma ação do Governo Federal que financia cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Fies disponibiliza o financiamento de até 100% do valor dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino com adesão ao Fundo.

Em 2025, o Ministério da Educação (MEC) oferta um total de 112.168 novas vagas para o Fies, sendo 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 vagas no segundo semestre.

Cronograma completo

Confira abaixo as datas importantes para os interessados em se inscrever no processo seletivo:

Inscrição: 14/7 a 18/7

Resultado da pré-seleção (chamada única): 29/7

Complementação da inscrição: 30/7 a 1/8

Pré-seleção da lista de espera: 5/8 a 19/9