Inscrições abertas para aulas de dança terapêutica para pacientes com Parkinson

Pessoas com a doença de Parkinson podem participar das aulas terapêuticas de dança, do projeto Grupo Parkinson, da Universidade Federal do Pará (UFPA). São 50 vagas disponíveis para quem já faz tratamento medicamentoso para a doença. As inscrições podem ser feitas por meio do site.

No projeto, os participantes exploram as possibilidades da dança numa perspectiva terapêutica multidisciplinar, envolvendo estudos da relação do corpo com o meio ambiente e os processos neurais.

Segundo a coordenadora do grupo, Lane Krejčová, os atendimentos oferecidos pela equipe são focados em terapias complementares à farmacologia para a diminuição dos sintomas da doença. “Fazemos avaliações clínicas regulares para verificar os efeitos das abordagens terapêuticas. Uma das principais atividades consiste em método de dançaterapia desenvolvido especificamente para o trabalho dos sintomas da doença, o Método Baila Parkinson.”

Lane destaca, ainda, que as atividades do projeto não substituem a necessidade de acompanhamento com o neurologista e a manutenção do esquema de medicações receitado pelo médico.

Parkinson é uma doença degenerativa que afeta os movimentos

A doença de Parkinson apresenta comprometimento nas manifestações motoras e não motoras de seus pacientes, de tal modo que ocasiona, como um dos sintomas iniciais, tremores nas mãos. O método de tratamento mais recomendável é a associação de terapias complementares à farmacologia, técnica aplicada pelo Grupo Parkinson.

Serviço:

Chamada para novos pacientes ao Grupo Parkinson

Inscrições: https://www.grupoparkinson.org/paciente

Número de Vagas: 50 vagas

Mais informações pelo site.